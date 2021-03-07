Televizyon Haber Giriş: 07 Mart 2021 - 01:01 | 07 Mart 2021 - 01:01

Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mart Survivor ilk eleme adayı belli oldu

Survivor eleme adayı, ada konseyinde belli oldu. Dokunulmazlık heyecanının yaşandığı Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler eleme potasına girmemek için zorlu parkurda elinden geleni yaptı. Survivor'ın 6 Mart tarihli 41. bölümünde Acun Medya ve yarışmacılar arasında oynanan ayak tenisi maçında ise ipi göğüsleyen takım börek yeme şansını elde etti. Eleme için kritik önem taşıyan dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylama gecenin sonunda Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusunu yanıta kavuşturdu. Eşitliklerin yaşandığı gecede, iki isim potaya girdi. İşte, 6 Mart Survivor son bölümde yaşananlar.