Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Mart Survivor ilk eleme adayı belli oldu
Survivor eleme adayı, ada konseyinde belli oldu. Dokunulmazlık heyecanının yaşandığı Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler eleme potasına girmemek için zorlu parkurda elinden geleni yaptı. Survivor'ın 6 Mart tarihli 41. bölümünde Acun Medya ve yarışmacılar arasında oynanan ayak tenisi maçında ise ipi göğüsleyen takım börek yeme şansını elde etti. Eleme için kritik önem taşıyan dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylama gecenin sonunda Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusunu yanıta kavuşturdu. Eşitliklerin yaşandığı gecede, iki isim potaya girdi. İşte, 6 Mart Survivor son bölümde yaşananlar.
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Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da eleme adayı 6 Mart Cumartesi akşamı dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından seçildi. Birleşme partisine kısa süre kala heyecanın arttığı Survivor'da ilk etapta takımlar ayak tenisi maçı için karşı karşıya geldi. Keyifli anların yaşandığı maçta, kazanan takım Acun Medya ekibi oldu. Gecenin sonunda ada konseyinde yapılan oylamada ise iki yarışmacının ismi çıktı. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayları Hanzade ve Öykü oldu.
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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı gecenin sonunda eleme konseyine gitti. Gergin anların yaşandığı konseyde Acun Ilıcalı yarışmacıların haftalık görüşlerini aldı.
Reşat takım arkadaşlarının hep kendisini suçladığını söyledi. Geçen hafta potaya giren Aleyna Çakır ise, dokunulmazlık oyunlarında tek bir hata yaptığında takımın kendisini yazdığını ifade etti. Yapılan oylama sonrası gönüllülerde eşitlik sağlandı. Yapılan oylamada 5 Hanzade, 5 Öykü'ye oy çıktı. Survivor'da eleme potasına Hanzade ve Öykü girmiş oldu.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Eleme için büyük önem taşıyan parkurda yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Adeta canını dişine takan yarışmacıların dokunulmazlık oyunundaki mücadelesi nefesleri kesti. Tırmanma, havuzu aşıp labirent ve puzzle gibi engellerin bulunduğu parkurda oyunda üstünlüğü ünlüler takımı ele geçirdi.
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Kritik oyunda ünlüler rakibine karşı beş sayılık fark açarken, skor 9-4 iken Aleyna Kalaycıoğlu ve Gonca'nın atışları dokunulmazlığın kaderini belirledi. Görüntülere bakılmasının ardından kazanan Gonca oldu. Böylece Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı 10-4 skorla kazandı.
Ünlüler takımı dokunulmazlığı almanın sevincini yaşarken, gönüllüler konseye gitti.
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SURVİVOR’DA AYAK TENİSİ MAÇINI KİM KAZANDI?
Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor'da yarışmacılar ve Acun Medya arasında ayak tenisi maçı oynandı. Survivor yarışmacıları arasında Berkay, Steven ve Barış yer alırken, Acun Medya ekibini Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Oğulcan Engin oluşturdu.
Oyun öncesi Yunus Emre, Dora, Reşat, Melis, Çağrı, Batuhan ve Merve Survivor ekibini tutan taraf oldu. Sergen, Öykü, İsmail, Gonca, İlayda, Doğan, Aleyna Çalışkan, Hanzade, Öykü Uysal, Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu ise Acun Medya ekibini tuttu.
Heyecan dolu maçta Acun Medya ekibi ayak tenisi maçını 3-0 kazandı. Acun Medya'yı destekleyen takım gecenin sonunda börek yeme şansı kazandı.