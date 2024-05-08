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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 7 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı: "Artık yeni bir döneme giriyoruz..."

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Eleme Adayı#Yarışma#Survivor Dokunulmazlık Oyunu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 02:35

Survivor son eleme adayı dün geceki kıran kırana dokunulmazlık oyunu sonrası netlik kazandı. Heyecanına hız kesmeden devam eden Survivor All Star'ın 7 Mayıs tarihli 106. son bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanmak için zorlu parkurda mücadele verdi. Kazanana yiyecek ödülün de verildiği Survivor dokunulmazlık oyununda, kırmızı takım galibiyet elde ederken, mavi takımda da bir erkek yarışmacı Survivor eleme potasına girdi. Eleme adaylarının belli olmasının ardından erkek potasında, düello eşleşmeleri de belli oldu. Öte yandan ada konseyinde Acun Ilıcalı Survivor'daki kural değişikliklerini açıkladı. Peki, dün akşam Survivor eleme potasına kim girdi? Survivor 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, Survivor All Star 4. ve son eleme adayı ile yeni bölüm fragmanı.

1/9SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 7 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı Acun Ilıcalı: Artık yeni bir döneme giriyoruz...

Survivor All Star'da 4. ve son eleme adayı salı akşamı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belli oldu. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor'ın 7 Mayıs 2024 tarihli son bölümünde, dokunulmazlık mücadeleleri devam etti. Konseyde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Artık Survivor'da yeni bir döneme giriyoruz." diyerek yeni kuralları duyurdu. Bu hafta Survivor'da eleme adayları, Yunus Emre, Batuhan ve Sercan olarak belirlenmişti. Hız, denge ve gücün ön planda olduğu haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımda ise takım arkadaşlarından en fazla oyu alan bir erkek yarışmacı Survivor eleme adayı oldu. 4 adayın da belirlenmesinin ardından, eleme düellosunun eşleşmeleri de şekillendi. Peki, 7 Mayıs 2024 Survivor All Star son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.

2/9SURVİVORDA ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Büyük finale adım adım yaklaşan Survivor All Star'da dokunulmazlık karşılaşmaları dün gece de devam etti. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda konsey toplandı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu, Furkan 4 oy alarak haftanın son eleme adayı seçildi.

BAKMADAN GEÇME!

3/9SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 7 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı Acun Ilıcalı: Artık yeni bir döneme giriyoruz...

Survivor All Star'da haftanın diğer eleme adayları ise Yunus Emre, Batuhan ve Sercan olmuştu. 4 yarışmacının da belli olmasının ardından düello eşleşmeleri de netlik kazandı.

4/9PERFORMANS EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU

PERFORMANS EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU

Adayların belli olmasının ardından Acun Ilıcalı performansa göre düello eşleşmelerini açıkladı. Ilıcalı, düelloda eşleşmenin Yunus Emre-Sercan, Furkan-Batuhan olduğunu açıkladı.

BAKMADAN GEÇME!

5/9SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star'da kırmızı ve mavi takım dün gece haftanın 4. ve son dokunulmazlık mücadelesinde karşılaştı. Kazanan takımın ödülü de elde edeceği dokunulmazlık oyununda ilk önce avantaj heyecanı yaşandı. 8 olanın kazanacağı avantaj mücadelesinin finalinde parkura Özgür ve Batuhan çıktı. Heyecan dolu karşılaşmada, Özgür'ün sayısı ile avantajı kırmızı takım 8-2 kazandı.

6/9SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 7 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı Acun Ilıcalı: Artık yeni bir döneme giriyoruz...

Dokunulmazlık karşılaşmasının ikinci etabında ise bu kez takımlar bayrak yarışında karşı karşıya geldi. 12 olanın dokunulmazlığın sahibi olacağı oyunun final etabında parkura Seda ve Nefise çıktı. Son sayıyı Nefise'nin almasıyla kırmızı takım bayrak yarışını 12-3 kazandı. Böylece kırmızı takım dokunulmazlığı ve ödülü elde etti.

BAKMADAN GEÇME!

7/9ACUN ILICALI YENİ KURALLARI AÇIKLADI

ACUN ILICALI YENİ KURALLARI AÇIKLADI

Öte yandan dün gece ada konseyinde Acun Ilıcalı Survivor'daki kural değişikliklerini açıkladı. "Artık yeni bir döneme giriyoruz." diyen Ilıcalı, sistemde yenilik yapılacağını söyledi. Ilıcalı şunları söyledi;

8/9SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 7 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı Acun Ilıcalı: Artık yeni bir döneme giriyoruz...

"Survivor'da bundan sonra kadın erkek karışık aday olabileceksiniz. Artık düellolarda erkek ve kadın olma zorunluluğunuz yok. İkinci büyük haberimiz de takımlar haftalık kaptanlık sistemine geçiyor. Üçüncü haberim de Survivor'da haftalar artık 4 gün... Çünkü hızlandırılmış elemeler bu hafta itibariyle başlıyor. Sistemin son detayını da söyleyeceğim. Sistem şöyle olacak; artık 3 dokunulmazlık oynayacaksınız ve 4 aday çıkaracaksınız." dedi.

BAKMADAN GEÇME!

9/9 YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Survivor Eleme Adayı#Yarışma#Survivor Dokunulmazlık Oyunu

BAKMADAN GEÇME!