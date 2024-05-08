Survivor All Star'da 4. ve son eleme adayı salı akşamı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belli oldu. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor'ın 7 Mayıs 2024 tarihli son bölümünde, dokunulmazlık mücadeleleri devam etti. Konseyde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Artık Survivor'da yeni bir döneme giriyoruz." diyerek yeni kuralları duyurdu. Bu hafta Survivor'da eleme adayları, Yunus Emre, Batuhan ve Sercan olarak belirlenmişti. Hız, denge ve gücün ön planda olduğu haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımda ise takım arkadaşlarından en fazla oyu alan bir erkek yarışmacı Survivor eleme adayı oldu. 4 adayın da belirlenmesinin ardından, eleme düellosunun eşleşmeleri de şekillendi. Peki, 7 Mayıs 2024 Survivor All Star son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.