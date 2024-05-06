Survivor All Star eleme adayı, dokunulmazlık mücadelesi sonrası pazar akşamı ada konseyinde belli oldu. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor'ın 5 Mayıs tarihli son bölümünde, 2. dokunulmazlık oyunu için takımlar bir kez daha zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Kazanana yiyecek ödülün de verildiği dokunulmazlık oyununda, yarışmacılar güç, denge ve atışların ön planda olduğu parkurda elinden geleni yaptı. Zorlu karşılaşmada kırmızı takım ipi göğüslerken, mavi takımda da Survivor 2. eleme adayı Batuhan olarak belirlendi. Bu haftanın diğer eleme adayı Yunus Emre olmuştu. Peki, 5 Mayıs 2024 Survivor All Star son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.