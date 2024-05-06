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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 5 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Seda sinirlerine hakim olamadı!

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Eleme Adayı#Yarışma#Survivor Dokunulmazlık Oyunu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 02:18

Survivor 2. eleme adayı kim oldu sorusu dün akşam yanıtını buldu. Büyük finale adım adım yaklaşan Survivor All Star'ın 5 Mayıs tarihli 104. son bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlık mücadelesinde canını dişine taktı. Kıran kırana yarışta kırmızı takım Survivor dokunulmazlık oyununu kazanıp konseyde kendisini garanti altına alırken, mavi takımda da ismi en çok yazılan yarışmacı Survivor eleme potasına gitti. Erkek potasının yaşandığı haftada, diğer eleme adaylarının da belirlenmesinin ardından düello eşleşmeleri belli olacak. Öte yandan oyun sırasında Seda'nın sinirlerine hakim olamaması dikkat çekti. Peki, dün akşam Survivor eleme potasına kim girdi? Survivor 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, dokunulmazlığı kazanan takım ve yeni bölüm fragmanı.

1/7SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 5 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı Seda sinirlerine hakim olamadı

Survivor All Star eleme adayı, dokunulmazlık mücadelesi sonrası pazar akşamı ada konseyinde belli oldu. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor'ın 5 Mayıs tarihli son bölümünde, 2. dokunulmazlık oyunu için takımlar bir kez daha zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Kazanana yiyecek ödülün de verildiği dokunulmazlık oyununda, yarışmacılar güç, denge ve atışların ön planda olduğu parkurda elinden geleni yaptı. Zorlu karşılaşmada kırmızı takım ipi göğüslerken, mavi takımda da Survivor 2. eleme adayı Batuhan olarak belirlendi. Bu haftanın diğer eleme adayı Yunus Emre olmuştu. Peki, 5 Mayıs 2024 Survivor All Star son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.

2/7SURVİVORDA ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Büyük finale haftalar kala rekabetin giderek arttığı Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu sonrası 2. eleme adayı belirlendi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda konsey toplandı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu, Batuhan 4 oy, Furkan 1 oy aldı. Böylece Survivor'da haftanın 2. eleme adayı Batuhan olarak belirlendi.

BAKMADAN GEÇME!

3/7SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 5 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı Seda sinirlerine hakim olamadı

Haftanın diğer eleme adayı ise Yunus Emre olmuştu. Potaya giren diğer yarışmacının da belli olmasının ardından Survivor'da haftanın elemesi perşembe akşamı gerçekleşecek.

4/7SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star'da kırmızı ve mavi takım dün gece haftanın 2. dokunulmazlık mücadelesinde karşılaştı. Kazanan takımın yiyecek ödülü de elde edeceği dokunulmazlık oyunu ilk olarak avantaj mücadelesiyle başladı. Avantaj karşılaşmasında Seda-Nagihan ikilisi kazananı belirledi. Atışlarda Nagihan'ın aldığı sayı ile ilk etabı kırmızı takım 8-7 kazandı.

BAKMADAN GEÇME!

5/7SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 5 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı Seda sinirlerine hakim olamadı

Dokunulmazlık karşılaşmasının ikinci etabında ise bu kez takımlar bayrak yarışında karşı karşıya geldi. 12 olanın dokunulmazlığın sahibi olacağı oyunun final etabında parkura Merve ve Nagihan çıktı. Atışlarda Nefise'nin sayısı ile dokunulmazlıkta bayrak yarışını kırmızı takım 12-7 kazandı. Böylece dokunulmazlık ve ödül kırmızı takımın oldu.

6/7SEDA SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

SEDA SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Öte yandan dokunulmazlık atışını yaptıktan sonra Seda oyun sonrası sinirlerine hakim olamadı. Nagihan karşısında sayı kaybeden Seda, "Atışımdan emin olduğum zaman böyle yaptığımda çok sinirleniyorum kendime." dedi. sakinleşmeye çalışan Seda, "Bu kadar kötü atamazsın. Atıyorum vurduramıyorum. Ekstra kötü attığımda sinirleniyorum." sözlerini kullandı.

BAKMADAN GEÇME!

7/7YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Survivor Eleme Adayı#Yarışma#Survivor Dokunulmazlık Oyunu

BAKMADAN GEÇME!