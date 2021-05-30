Survivor eleme adayı kim oldu? 29 Mayıs Survivor oy sonuçları: İşte Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım
Survivor'da eleme adayı son bölümle kesinlik kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımın eleme konseyine gittiği gecede, yarışmacılar elenmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Survivor 2021'in 29 Mayıs tarihli 105. bölümünde eleme potasına giren isim, "Şuan elimizde kaybetmememiz gereken bir dokunulmazlık oyunu var, hayırlısı" dedi. Eleme için kritik önem taşıyan Survivor birinci dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takımın verdiği mücadele ise nefesleri kesti. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, 29 Mayıs Survivor eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor'da eleme adayı kıran kırana mücadele sonrası belli oldu. Adım adım büyük finale giden Survivor 2021'in 29 Mayıs Cumartesi akşamı Tv8'de ekranlara gelen son bölümünde yarışmacılar ilk etapta dokunulmazlık oyununu almak için parkurda karşılaştı. Heyecanlı anların ardından bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takımda yapılan oylamada ise en çok ismi yazılan Dora, Survivor'da ilk eleme adayı seçildi. Yarışmacılara sürpriz açıklama yapan Acun Ilıcalı, ada birleşmesinin 8 yarışmacı sayısına düştükten sonra olacağını söyledi.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda eleme konseyi gerçekleşti. Yarışmacılar eleme öncesinde SMS oylamasına çıktı. Eleme gecesi için önem taşıyan SMS oylaması sonrası mavi takım adadan gitmesini istedikleri isimler için oylamalarını yaptı.
Oylamaların tamamlanması ile Acun Ilıcalı ismi yazılan yarışmacıları açıkladı. Cumartesi akşamı Dora ve Steven'in isimleri çıkarken, Dora'nın daha fazla oy alması ile 1. eleme adayı kesinleşti. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Dora oldu. Pazar gecesi ve salı gecesi de adayların belli olmasının ardından Survivor'dan elenen isim 1 Haziran tarihinde netlik kazanacak.
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ACUN ILICALI'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Survivor 2021'de yarışmacı sayısı her geçen gün azalırken, Acun Ilıcalı'dan sürpriz açıklama geldi. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'de gerçekleşen Survivor'ın yeni bölümünde ada konseyinde yeni formatla ilgili bilgi veren Ilıcalı, "Sayı olarak sekize düşeceksiniz. Sekiz yarışmacı olduğunuz zaman aynı adada yaşamaya başlayacaksınız. " dedi. Acun Ilıcalı'nın duyurusunun ardından bu karara yarışmacıların sevinmediği görüldü.
Ada birleşmesi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ayşe, "Tam ayrıldım diye sevindim, yine birleşiyoruz " ifadesini kullandı. Aleyna Kalaycıoğlu da birleşme fikrinden memnun olmadığını dile getirirken kırmızı takımda herkesle anlaşabildiğini söyledi. Dora ise takımların birleşmesi durumunda mecburen bir arada olacaklarını belirtti.
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DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Cumartesi akşamı haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar parkurda karşı karşıya geldi. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen takımlar ilk olarak avantaj oyununda mücadele verdi. Avantaj oyununda rakibini eleyen mavi takım yarışmacı seçme hakkını kazandı. Dokunulmazlık oyununun ilk dakikalarında da mavi takım rakibine göz açtırmadı.
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Kırmızı takımın atağa geçmesi ile beraberlik yaşanırken 5-5’ten sonra ise durum değişti. Kırmızı takım, üst üste aldığı sayılar ile aradaki farkı üçe çıkardı. Ayşe'nin oyundaki performansı ise göz doldurdu. Ayşe Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan karşısında tüm sayıları almayı başardı. Mavi takım, 9-6 geriden gelerek oyunu bayrak yarışına götürdü. Bayrak yarışında skoru 10-9 yapan kırmızı takım dokunulmazlık oyununun sahibi oldu.