Survivor eleme adayı kim oldu? 29 Mayıs Survivor oy sonuçları: İşte Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda eleme konseyi gerçekleşti. Yarışmacılar eleme öncesinde SMS oylamasına çıktı. Eleme gecesi için önem taşıyan SMS oylaması sonrası mavi takım adadan gitmesini istedikleri isimler için oylamalarını yaptı.



Oylamaların tamamlanması ile Acun Ilıcalı ismi yazılan yarışmacıları açıkladı. Cumartesi akşamı Dora ve Steven'in isimleri çıkarken, Dora'nın daha fazla oy alması ile 1. eleme adayı kesinleşti. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Dora oldu. Pazar gecesi ve salı gecesi de adayların belli olmasının ardından Survivor'dan elenen isim 1 Haziran tarihinde netlik kazanacak.