Survivor All Star 3. eleme adayı ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı, pazartesi günü ada konseyinde netlik kazandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor'da dün gece bir kez daha dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Avantaj ve bayrak yarışlarının oynandığı kıran kırana mücadelede, dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımda Survivor eleme oylaması yapıldı. Erkek potasının yaşandığı oylamada, arkadaşlarından en fazla oyu alan isim Survivor 3. eleme adayı seçildi. Survivor'da hafta boyunca eleme adayları Yunus Emre ve Batuhan olmuştu. Peki, Survivor All Star eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.