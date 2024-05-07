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SURVİVOR ELEME ADAYI 6 MAYIS: Dün akşam Survivor 3. eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu... Damla'nın yaşadığı büyük talihsizlik!

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Eleme Adayı#Yarışma#Televizyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 02:18

Survivor kim eleme adayı oldu? sorusunun cevabı, dün gece belli oldu. Tansiyonun bir an olsun düşmediği Dominik'te büyük final için geri sayım başlarken; kırmızı ve mavi takım Survivor All Star'ın 6 Mayıs tarihli 105. son bölümünde, haftanın 3. ödüllü dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Güç ve dengenin önemli olduğu Survivor dokunulmazlık oyunda mavi takım kazanarak kendisini garanti altına aldı. Kırmızı takımda ise erkek yarışmacılar eleme oylamasına çıktı. Sercan, Hilmi Cem ve Atakan'ın isimlerinin yazıldığı Survivor eleme potasında 3. eleme adayı netlik kazandı. Diğer yandan dokunulmazlık oyunu sırasında Damla'nın yaşadığı talihsizlik korkuttu. Peki, 6 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, haftanın 3. eleme adayı ve yeni bölüm fragmanı.

1/8SURVİVOR ELEME ADAYI 6 MAYIS: Dün akşam Survivor 3. eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu... Damlanın yaşadığı büyük talihsizlik

Survivor All Star 3. eleme adayı ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı, pazartesi günü ada konseyinde netlik kazandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor'da dün gece bir kez daha dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Avantaj ve bayrak yarışlarının oynandığı kıran kırana mücadelede, dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımda Survivor eleme oylaması yapıldı. Erkek potasının yaşandığı oylamada, arkadaşlarından en fazla oyu alan isim Survivor 3. eleme adayı seçildi. Survivor'da hafta boyunca eleme adayları Yunus Emre ve Batuhan olmuştu. Peki, Survivor All Star eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.

2/8SURVİVORDA ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda konsey toplandı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu Hilmi Cem 1 oy, Atakan 1 oy, Sercan 4 oy aldı. Bu sonuçla Survivor'da 3. ve son eleme adayı Sercan olarak belirlendi.

BAKMADAN GEÇME!

3/8SURVİVOR ELEME ADAYI 6 MAYIS: Dün akşam Survivor 3. eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu... Damlanın yaşadığı büyük talihsizlik

Survivor All Star'da haftanın diğer eleme adayları ise Yunus Emre ve Batuhan olmuştu. 4. eleme adayının da belirlenmesinin ardından, düello eşleşmeleri belli olacak.

4/8SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star'da kırmızı ve mavi takım dün gece haftanın 3. dokunulmazlık mücadelesinde karşılaştı. Kazanan takımın pizza ve kahve ödülü de elde edeceği dokunulmazlık oyununda ilk önce avantaj heyecanı yaşandı.

BAKMADAN GEÇME!

5/8SURVİVOR ELEME ADAYI 6 MAYIS: Dün akşam Survivor 3. eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu... Damlanın yaşadığı büyük talihsizlik

Dokunulmazlık karşılaşmasının ikinci etabında ise bu kez takımlar bayrak yarışında karşı karşıya geldi. 12 olanın dokunulmazlığın sahibi olacağı oyunun final etabında parkura Seda-Batuhan, Nefise-Atakan çıktı. Çamur parkuru ve puzzle yapma etabının yer aldığı oyunda Batuhan'ın sayısı mavi takıma dokunulmazlığı getirdi.

6/8SURVİVOR ELEME ADAYI 6 MAYIS: Dün akşam Survivor 3. eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti Dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu... Damlanın yaşadığı büyük talihsizlik

Dokunulmazlık oyununu mavi takım 12-11 kazandı. Böylece mavi takım ödülün ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

BAKMADAN GEÇME!

7/8DAMLANIN YAŞADIĞI BÜYÜK TALİHSİZLİK

DAMLA'NIN YAŞADIĞI BÜYÜK TALİHSİZLİK

Öte yandan dokunulmazlık oyunu sırasında atışını yapan Damla doktoru çağırdı. Kulağında problem olduğunu söyleyen Damla'ya doktor müdahalede bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan yarışmacı, oyuna devam etti.

8/8YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Survivor Eleme Adayı#Yarışma#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!