Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mart Survivor eleme adayı belirlendi!

Survivor dokunulmazlık oyunu hem heyecan hem de gerilim dolu anlara şahit etti. 29 Mart akşamı ekrana gelen Survivor son bölüm sahnelerinde, Barış'a küfür eden Sercan'ın aldığı uyarı dikkat çekti. Diğer taraftan gecenin bir diğer önemli konusu ise performans sıralamaları oldu. Çok çekişmeli süren Survivor dokunulmazlık oyununda kazanan takım, bayrak yarışı sonrasında belirlendi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, kazanan takım ve dün gece yaşanan olaylar



SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin ekranlara gelen bölümünde ünlüler ve gönüllüler, en iyi atışı yapmaya çalıştı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda, Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım bayrak yarışı sonrası belli oldu.



Survivor 2. dokunulmazlık oyununu bu hafta ünlüler takımı kazandı.



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