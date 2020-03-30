Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 08:22,
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Mart Survivor eleme adayı belirlendi!
Her hafta olduğu gibi Survivor dokunulmazlık oyunu bu hafta da heyecan dolu geçti. 29 Mart akşamı ünlüler ve gönüllüler takımında yer alan yarışmacılar, kendi adalarından birisini göndermemek için ciddi bir efor sarf etti. Gecenin sonunda dokunulmazlık oyununu kazanan taraf belirlendi ve adadan gitmesi istenen ilk eleme, bu konseyde açıklanmış oldu. Öte yandan Survivor 2020 dün akşam bir kavgaya daha şahit oldu. Sercan ve Barış arasında yaşanan gerilim, Acun Ilıcalı'nın araya girmesi ve uyarı vermesiyle sonuçlandı. İşte, 29 Mart Pazar akşamından Survivor dokunulmazlık oyununda eleme adayı olarak belirlenen isim ve performans sıralama tablosu bilgileri
Survivor dokunulmazlık oyunu hem heyecan hem de gerilim dolu anlara şahit etti. 29 Mart akşamı ekrana gelen Survivor son bölüm sahnelerinde, Barış'a küfür eden Sercan'ın aldığı uyarı dikkat çekti. Diğer taraftan gecenin bir diğer önemli konusu ise performans sıralamaları oldu. Çok çekişmeli süren Survivor dokunulmazlık oyununda kazanan takım, bayrak yarışı sonrasında belirlendi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, kazanan takım ve dün gece yaşanan olaylar
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin ekranlara gelen bölümünde ünlüler ve gönüllüler, en iyi atışı yapmaya çalıştı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda, Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım bayrak yarışı sonrası belli oldu.
Survivor 2. dokunulmazlık oyununu bu hafta ünlüler takımı kazandı.
Eleme adayı ve performans sıralamasını öğrenmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı. Gönüllüler takımının yaptığı oylama ile Survivor eleme adayı Yunus Emre oldu. Survivor diğer eleme adayları ise salı günü eleme gecesinde belli olacak.
Eleme adayı olan Yunus Emre, konseyde duygularını ifade etti. Yunus Emre, şunları söyledi;
"Kimseye alınmadım gücenmedim. Değişik bir konsey olacak. Katkı da sağlayamadım. Buradan gitsem de SMS birincisi de çıkıp ismimi söyleseydi ona karşı da saygısızlığım olmadan buradan gidecektim."
SERCAN-BARIŞ KAVGASI
Survivor 2020 yeni bölümde oyun öncesinde tartışan Barış ile Sercan, dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Skor 6-5 Ünlüler lehine iken Sercan ile Barış parkura çıktı. Barış, oyunu isabetli atışları ile kazandı ve skoru eşitledi. Oyun sonrasında sinirlenen Sercan'ın Barış'ı tehdit ettiği sahneler dikkat çekti. İkili arasında yaşanan tartışma bir anda tansiyonu yükseltti.
Acun Ilıcalı konseyde yapılan oylama sonrası Barış'a küfreden Sercan Yıldırım'a uyarıda bulundu.
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