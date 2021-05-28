Survivor challenge kim kazandı? İşte 27 Mayıs Survivor düello ve ödül oyununun kazananları
Survivor'da düelloyu kazanan takım heyecan dolu karşılaşma ile netleşti. Adım adım büyük finale yaklaşan Survivor 2021'in 27 Mayıs tarihli 104. bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ilk oyunda yiyecek ödülü için parkurda adeta canını dişine taktı. İkinci etapta ise takımlar challenge ile mücadele verdi. Heyecanlı anların yaşandığı gecede Survivor düello oyununu kazananlar para ödülünün sahibi oldu. Oyun sırasında İsmail'in sakatlanarak kanlar içinde kalması ise yürekleri ağza getirdi. Peki, Survivor düello ve challenge kim kazandı? İşte, 27 Mayıs Survivor'da ödülü kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor'da ödül oyunu heyecanı perşembe akşamı yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri gerçekleşen ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021, 104. bölümü ile sevenleri ile buluştu. Büyük finale sayılı haftalar kala heyecan seviyesi her geçen gün artan yarışmada mavi takım, 10-9 skorla ödülün sahibi oldu. Düello eşleşmelerinde ise gecenin galibi Berkay, Steven oldu. Steven ile mücadelesi sırasında oyun havuzunda darbe alan İsmail ise sakatlandı. Burnu bir anda kanamaya başlayan yarışmacının durumunun ciddi olmadığı ilerleyen dakikalarda anlaşıldı.
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SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Her hafta perşembe günleri oynanan ödül oyunu yine heyecanlı anlara sahne oldu. Oyun öncesi ödül yiyecek ve Exxen'den Enis Arıkan'ın programını izleme fırsatı olarak açıklandı. Bu sezon ilk defa çıktıkları parkurda yarışmacılar kazanmak için elinden geleni yaptı. Mavi takım, farkı koruyarak skoru 7-3 yaparken oyunun ilerleyen anlarında skor 8-8 oldu. Eşitlikler sağlanınca bayram yarışına giden oyunda heyecan da arttı.
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Mavi takım komple çıkarken Kırmızı takımda Aleyna Çalışkan bayrak yarışının dışında kaldı. Her yarışmacının ikişer top alması gereken oyunda mavi takım parkurda rakibini mağlup etti. Zorlu anların ardından 10-9 skorla ödül oyununu kazanan mavi takım oldu. Öte yandan Ödül oyununda skor 8-8 iken Batuhan'ın attığı topun bambunun altından geçtiği iddia edildi. Kamera kayıtlarına bakılmasının ardından Batuhan'ın attığı sayı yeniden verildi.
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SURVİVOR DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?
İzleyenlerin merakla beklediği Survivor düello oyununda eşleşmeleri ekran başındakiler yaptı. Oyun öncesi ödül yarışmacıların elektronik mağazada kullanabilecekleri 15 bin liralık hediye çeki olarak açıklandı. Bireysel oynanan oyunda Merve Aydın’ın elenmesi nedeniyle oyunla eşleşen Aleyna Çalışkan oyun dışında kaldı. Eşleşmeler Berkay - Dora, İsmail - Steven, Batuhan - Poyraz, Ayşe - Aleyna Kalaycıoğlu olarak yapıldı.
Nefes kesen oyunda 5-0 kazanan Berkay olurken, İsmail Steven eşleşmesinde de heyecan tavan yaptı. Bu oyunda ise 5-3 skorla kazanan Steven oldu.
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İSMAİL KANLAR İÇİNDE KALDI
Düello oyununda Steven ile eşleşen İsmail oyun sırasında bir anda kanlar içinde kaldı. Havuz engelinin olduğu oyunda yarışına devam eden İsmail'in burnu kanamaya başlayınca sunucu Murat Ceylan oyunu anında durdurdu. Doktor Metin Kuş ilk müdahalede bulunurken tüm yarışmacılar da endişeli anlar yaşadı.
Doktor kontrolü sonrası İsmail kısa bir süre dinlendirildi. Murat Ceylan daha sonra yaptığı açıklamada İsmail'in burnunda açık olduğunu söyledi. Yarışmacı kendisine geldikten sonra yeniden parkura gelerek oyuna devam etti.