Survivor challenge kim kazandı? İşte 27 Mayıs Survivor düello ve ödül oyununun kazananları

İSMAİL KANLAR İÇİNDE KALDI Düello oyununda Steven ile eşleşen İsmail oyun sırasında bir anda kanlar içinde kaldı. Havuz engelinin olduğu oyunda yarışına devam eden İsmail'in burnu kanamaya başlayınca sunucu Murat Ceylan oyunu anında durdurdu. Doktor Metin Kuş ilk müdahalede bulunurken tüm yarışmacılar da endişeli anlar yaşadı.



Doktor kontrolü sonrası İsmail kısa bir süre dinlendirildi. Murat Ceylan daha sonra yaptığı açıklamada İsmail'in burnunda açık olduğunu söyledi. Yarışmacı kendisine geldikten sonra yeniden parkura gelerek oyuna devam etti.