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Survivor Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 haftanın eleneni Birsen Bekgöz oldu!

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Survivor 2022 hayallerine bu hafta veda eden isim Birsen Bekgöz oldu. Güçlü yarışmacıların olduğu potadan çıkmayı başaramayan Survivor Birsen, göz yaşları içerisinde yarışmadan ayrıldı. Peki, Surviro Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor 2022 Birsen Bekgöz hakkında bilgiler...

1/3Survivor Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor 2022 haftanın eleneni Birsen Bekgöz oldu

Survivor 2022 zorlu parkularıyla ve güçlü mücadelelerle devam ederken, adadan her hafta biri hayallerine veda ediyor. Bu hafta Yasin, Birsen, Mert ve Barış'ın yer aldığı potada elenen isim Birsen oldu. Göz yaşları içerisinde uyurlanan Birsen hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, Survivor Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor 2022 Birsen Bekgöz'ün hayatı ve başarıları...

2/3SURVİVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR

SURVİVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

Birsen Bekgöz, 1980 yılında Almanya Berlin’de dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularından biridir. Eğitimine Almanya’da başlamış, lisans eğitimini ise Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir.

Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etmiştir.

3/3Survivor Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor 2022 haftanın eleneni Birsen Bekgöz oldu

2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.

Birsen Bekgöz, İslam Oyunları'nda 4.100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında gümüş madalya kazanmıştır.

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