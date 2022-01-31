Survivor Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Birsen Bekgöz yeniden sürgün adasında!

SURVİVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

Birsen Bekgöz, 1980 yılında Almanya Berlin’de dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularından biridir. Eğitimine Almanya’da başlamış, lisans eğitimini ise Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir.



Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etmiştir.