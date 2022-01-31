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Survivor Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Birsen Bekgöz yeniden sürgün adasında!

#Survivor Birsen Kimdir#Birsen Bekgöz#Survivor 2022 Birsen Bekgöz

Survivor 2022 All Star'da nefes kesen mücadeleler devam ediyor. Dokunulmazlık oyunları sonrasında kaybeden takımdan bir kişi sürgün adasına gönderiliyor. Bu hafta sürgün adasına giden ikinci isim ise daha önceki haftalarda ilk gönderilen isim olan Birsen Bekgöz oldu. Ünlüler takımının ard ara mağlubiyetleri yarışmacıların moralini bozarken Survivor Birsen yeniden merak konusu oldu. Peki, Sürvivor Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor 2022 Birsen hakkında merak edilenler...

1/3Survivor Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor 2022 Birsen Bekgöz yeniden sürgün adasında

Güç ve denge olayının oldukça önemli olduğu ikinci dokunulmazlık oyununun kaybedeni Ünlüler takımı oldu. İlk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler Barış Murat Yağcı'yı sürgün adasına yollamıştı. Şimdi ise ikinci isim olarak Birsen Bekgöz eleme potasında yer alıyor. Performansı giderek yükselen Birsen'in sürgün adasına bir kez daha gönderilmesi izleyicide merak uyandırdı. Peki, Survivor Birsen kimdir, kaç yaşında mesleği ne? İşte Survivor Birsen Bekgöz'ün hayatı...

2/3SURVİVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR

SURVİVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

Birsen Bekgöz, 1980 yılında Almanya Berlin’de dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularından biridir. Eğitimine Almanya’da başlamış, lisans eğitimini ise Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir.

Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etmiştir.

3/3Survivor Birsen kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor 2022 Birsen Bekgöz yeniden sürgün adasında

2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.

Birsen Bekgöz, İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında gümüş madalya kazanmıştır.

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