Survivor Berna Keklikler’in sevgilisi kim, nereli? Berna Keklikler'in sevgilisi Gilmher Croes hakkında bilgiler

Bir süredir Almanya doğumlu olan Survivor yarışmacısı Berna Keklikler ile birlikte olan Gilmher Croes, sevgiline sık sık sosyal medya hesaplarından destek mesajları atıyor. Gilmher Croes Twitter adresinden yaptığı bir video paylaşımına “Onun yeteneklerini küçümsemeye devam ederseniz, survivor tarihinin en büyük geri dönüşünü göreceksiniz!”notunu düşmüştü.