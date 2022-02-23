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Survivor Berna Keklikler’in sevgilisi kim, nereli? Berna Keklikler'in sevgilisi Gilmher Croes hakkında bilgiler

#Berna Keklikler#Berna Keklikler Sevgilisi#Gilmher Croes

Survivor yeni bölüm fragmanı ardından Berna Keklikler'in sevgilisi merak konusu oldu. Keklikler’in “Ben ilk defa aşık oldum. Bu çok garip bir duygu. Burada sevdiğimle konuşamamak çok kötü bir duygu, canımı yakıyor.” açıklaması ardından gözler bir süredir birlikte olduğu Gilmher Croes’e çevrildi. Peki, Survivor Berna Keklikler’in sevgilisi kim, nereli? Berna Keklikler'in sevgilisi Gilmher Croes hakkında bilgiler

1/3Survivor Berna Keklikler’in sevgilisi kim, nereli Berna Kekliklerin sevgilisi Gilmher Croes hakkında bilgiler

Gilmher Croes 7 Temmuz 1993 tarihinde Karayip Denizi’nin güneyinde bulunan Aruba’nın başkenti Oranjestad'da dünyaya geldi. Aruba’nın başkenti Oranjestad’da büyüdü ve Aruba Üniversitesi’ne girdi. Model olarak çalıştı ve Facebook’ta komedi skeç videoları yaptı.

2/3Survivor Berna Keklikler’in sevgilisi kim, nereli Berna Kekliklerin sevgilisi Gilmher Croes hakkında bilgiler

Aynı zamanda 2015 yılında Aruba Kısa Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan bir aktördür. Aruba’nın 2015’in Sosyal Medya Yıldızı seçilmiştir.

3/3Survivor Berna Keklikler’in sevgilisi kim, nereli Berna Kekliklerin sevgilisi Gilmher Croes hakkında bilgiler

Bir süredir Almanya doğumlu olan Survivor yarışmacısı Berna Keklikler ile birlikte olan Gilmher Croes, sevgiline sık sık sosyal medya hesaplarından destek mesajları atıyor. Gilmher Croes Twitter adresinden yaptığı bir video paylaşımına “Onun yeteneklerini küçümsemeye devam ederseniz, survivor tarihinin en büyük geri dönüşünü göreceksiniz!”notunu düşmüştü.

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#Berna Keklikler#Berna Keklikler Sevgilisi#Gilmher Croes