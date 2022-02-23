Survivor Berna Keklikler’in sevgilisi kim, nereli? Berna Keklikler'in sevgilisi Gilmher Croes hakkında bilgiler

Gilmher Croes 7 Temmuz 1993 tarihinde Karayip Denizi’nin güneyinde bulunan Aruba’nın başkenti Oranjestad'da dünyaya geldi. Aruba’nın başkenti Oranjestad’da büyüdü ve Aruba Üniversitesi’ne girdi. Model olarak çalıştı ve Facebook’ta komedi skeç videoları yaptı.
Aynı zamanda 2015 yılında Aruba Kısa Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan bir aktördür. Aruba’nın 2015’in Sosyal Medya Yıldızı seçilmiştir.
Bir süredir Almanya doğumlu olan Survivor yarışmacısı Berna Keklikler ile birlikte olan Gilmher Croes, sevgiline sık sık sosyal medya hesaplarından destek mesajları atıyor. Gilmher Croes Twitter adresinden yaptığı bir video paylaşımına “Onun yeteneklerini küçümsemeye devam ederseniz, survivor tarihinin en büyük geri dönüşünü göreceksiniz!”notunu düşmüştü.