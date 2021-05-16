Survivor basketbol maçını kim kazandı? 15 Mayıs Survivor ödül ve basket maçının kazananı yemeği aldı!

Survivor ödül oyunu heyecanı cumartesi akşamı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye'nin 15 Mayıs tarihli 93. bölümünde yeni bir ödül oyunu için kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Ödül oyununda kazananın ultra lüks bir villaya konuk olduğu gecede; Steven'ın Berkay karşısında aldığı sayı ile parkurda ipi göğüsleyen mavi takım oldu. Acun Medya ve yarışmacılar arasında oynanan maçın galibi ise bu kez Survivor yarışmacıları olurken; ödül olarak kazanan takıma iki büyük tepsi su böreği verildi.