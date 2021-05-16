Survivor basketbol maçını kim kazandı? 15 Mayıs Survivor ödül ve basket maçının kazananı yemeği aldı!
Survivor basketbol maçını kazanan takım son bölümde belli oldu. Yeni bir ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 15 Mayıs tarihli 93. bölümünde avantajın sahibi olan mavi takım yarışmacı seçme şansını elde ederken; basketbol maçında Poyraz, Merve, Dora, Steven, Berkay, Ayşe ve Kostas Acun Medya'ya karşı forma giydi. Parkurda en iyi performansı sergileyen takım ultra lüks bir villada akşam yemeği yeme fırsatı yakaladı. Basketbol maçı mücadelesinin yaşandığı geceye Poyraz ve Berkay arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Peki, Survivor basketbol maçını kim kazandı? İşte, Survivor basket maçını kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor ödül oyunu heyecanı cumartesi akşamı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye'nin 15 Mayıs tarihli 93. bölümünde yeni bir ödül oyunu için kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Ödül oyununda kazananın ultra lüks bir villaya konuk olduğu gecede; Steven'ın Berkay karşısında aldığı sayı ile parkurda ipi göğüsleyen mavi takım oldu. Acun Medya ve yarışmacılar arasında oynanan maçın galibi ise bu kez Survivor yarışmacıları olurken; ödül olarak kazanan takıma iki büyük tepsi su böreği verildi.
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SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ilk olarak avantaj oyununda parkura çıktı. Kırmızı takım Berkay, Aleyna Kalaycıoğlu ile gelirken mavi takımdan ise Poyraz ve Ayşe eşleşti. Oyunun sonunda kazanan mavi takım oldu. Avantajın sahibi olan mavi takım yarışmacı seçme şansı kazandı.
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Sonraki turda ise ödül oyununda yarışmacılar, denizde belirli noktaya koşarak ilerlemeye çalıştı. Mavi takım, skoru 5-0'a getirirken kırmızı takımda ilk sayıyı Batuhan, Steven karşısında aldı. İlerleyen dakikalarda Batuhan, Dora karşısında galip gelerek kendisinin ve takımının ikinci sayıyı kazanmasını sağladı. Steven'ın Berkay karşısında aldığı sayı ile skor 10-2 oldu. Böylece mavi takım ödülün sahibi olarak ultra lüks bir villada müzik eşliğinde akşam yemeği yeme hakkı elde etti.
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SURVİVOR'DA BASKETBOL MAÇINI KİM KAZANDI?
Bayram haftasına özel olarak oynanan maçta, heyecan dolu anlar yaşandı. Basketbol maçına Acun Medya siyah takım olarak çıkarken Poyraz, Merve, Dora, Steven, Berkay, Ayşe ve Kostas Survivor takımını oluşturdu. Kırmızı takım yarışmacıları İsmail, Batuhan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan ise Acun Medya'yı destekledi.
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Maçta ilk çeyreği 15-10 Survivor 2021 takımı önde bitirdi. İkinci çeyrekte ise Acun Medya farklı bire indirirken, 18-17 beyaz takım üstünlüğü geldi. Üçüncü çeyrekte de 34-28 skorla yine beyaz takım önde bitirdi. Dördüncü çeyrekte Poyraz, Merve, Berkay önemli basketleri, takımına galibiyeti getirdi. Böylece basketbol maçı 47-44 skorla Survivor yarışmacılarının galibiyeti ile sona erdi. Maçın galibi olan beyaz takım su böreği yeme hakkı kazanırken ödülden diğer yarışmacılar da faydalandı.
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POYRAZ VE BERKAY ARASINDA TARTIŞMA
Ödül oyunu sırasında Berkay ile Poyraz arasında yaşanan tartışma tansiyonu yükseltti. Poyraz'ın üstünlüğü ile biten oyun sonunda Berkay söz alarak "Toplarken toplarıma dokunuyor." dedi. Berkay'ın sözüne karşılık Poyraz suçlamayı kabul etmedi. Dokunduğunu söyleyen Berkay, "Elinle ittin işte" diyerek iddiasını savundu. Poyraz öyle bir şey yapmadığını dile getirirken iki yarışmacı daha sonra birbirlerine sarılarak olayı tatlıya bağladı.