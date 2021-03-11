Survivor Barış neden yok, elendi mi? Acun Ilıcalı’dan Barış Özbek açıklaması

SURVİVOR BARIŞ NEDEN YOK? Barış Özbek mide rahatsızlığı nedeni ile programda yer almıyor. Doğan ile yaşadığı gerginliğin ardından Barış Özbek’in midesinde yaşadığı sorun artmıştı. Survivor’ın yeni bölümünde konseyde Acun Ilıcalı, ‘Konumuz Barış… Sizin sağlığınız bize emanet.’ diyor. Yeni bölümde Barış ile ilgili bilgi verilecek.