Survivor Barış neden yok, elendi mi? Acun Ilıcalı’dan Barış Özbek açıklaması
Survivor yarışmacıları arasında yer alan Barış ve Doğan arasında geçtiğimiz günlerde tartışma yaşandı. Midesi ağrıyan Barış Özbek’in pilav yapmak istemesi ve Doğan’ın bunu eleştirmesinin ardından gerginlik oluştu. İzleyiciler daha sonra yayınlanan bölümde Survivor Barış’ın neden olmadığını araştırmaya başladılar. İşte detaylar
Survivor’da Barış’ın neden olmadığı, elenip elenmediği merak ediliyor. Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Barış Özbek’in yaşadığı mide rahatsızlığından dolayı programda yer almadığı açıklandı. Yeni bölümde Acun Ilıcalı, ‘Konumuz Barış… Sizin sağlığınız bize emanet.’ diyor.
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