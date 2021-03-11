MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor Barış neden yok, elendi mi? Acun Ilıcalı’dan Barış Özbek açıklaması
GeriTelevizyon Survivor Barış neden yok, elendi mi? Acun Ilıcalı’dan Barış Özbek açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 11 Mart 2021 - 15:08 | 

Survivor Barış neden yok, elendi mi? Acun Ilıcalı’dan Barış Özbek açıklaması

Survivor yarışmacıları arasında yer alan Barış ve Doğan arasında geçtiğimiz günlerde tartışma yaşandı. Midesi ağrıyan Barış Özbek’in pilav yapmak istemesi ve Doğan’ın bunu eleştirmesinin ardından gerginlik oluştu. İzleyiciler daha sonra yayınlanan bölümde Survivor Barış’ın neden olmadığını araştırmaya başladılar. İşte detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Survivor’da Barış’ın neden olmadığı, elenip elenmediği merak ediliyor. Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Barış Özbek’in yaşadığı mide rahatsızlığından dolayı programda yer almadığı açıklandı. Yeni bölümde Acun Ilıcalı, ‘Konumuz Barış… Sizin sağlığınız bize emanet.’ diyor.

2

SURVİVOR BARIŞ NEDEN YOK?

Barış Özbek mide rahatsızlığı nedeni ile programda yer almıyor. Doğan ile yaşadığı gerginliğin ardından Barış Özbek’in midesinde yaşadığı sorun artmıştı. Survivor’ın yeni bölümünde konseyde Acun Ilıcalı, ‘Konumuz Barış… Sizin sağlığınız bize emanet.’ diyor. Yeni bölümde Barış ile ilgili bilgi verilecek.

3BARIŞ ÖZBEK KİMDİR

BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Barış Özbek, 14 Eylül 1986 yılında Almanya doğumlu. Ünlü isim futbola BG Schwerin altyapısında başladı.

Essen'den 2007 yılında Galatasaray'a transfer olan Barış Özbek, 2008 yılında şampiyonluk yaşadı. 2013 yılında Trabzonspor'a transfer olan Özbek, Union Berlin, Duisburg, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları giydi.

1986 yılında Almanya'da doğan eski futbolcu, geçtiğimiz sezonun sonunda futbolculuk kariyerine son verdi.

Barış Özbek, Minecan Özbek ile evlidir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi