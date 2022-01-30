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Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Murat Yağcı Sürgün Adası'na giden ilk isim oldu!

#Survivor 2022#Survivor Barış Murat Yağcı#Survivor Barış Murat Yağcı Kimdir

Survivor 2022 All Star zorlu rakiplerin karşılaşması ve şartlarıyla tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl kurallara eklenen 'Sürgün Adası' uygulaması ise Survivor 2022'nin yeniliklerinden biri oldu. Her hafta dört yarışmacı eleme potasıyla birlikte Sürgün Adası'na gönderiliyor. Bu haftanın Sürgün Adası'na giden ilk ismi ise Barış Murat Yağcı oldu. Peki, Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Barış Murat Yağcı hakkında merak edilenler...

1/4Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli Barış Murat Yağcı Sürgün Adasına giden ilk isim oldu

Survivor 2022'nin yeni uygulamalarından Sürgün Adası zorlu şartlarıyla yarışmacılar arasındaki rekabeti artırmaya devam ediyor. HEr hafta dört kişinin gittiği Sürgün Adası'nın bu haftaki ilk ismi Barış Murat Yağcı oldu. Yarışmada çıkışlarıyla ve performansıyla da dikkat çeken isim BArış Murat Yağcı kimdir, mesleği ne? İşte Survivor Murat Yağcı'nın hayatı...

2/4SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Oyunculuğu maddiyat dışında manevi tatmin için yaptığını açıklayan Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir Çeşme Alaçatı'da doğmuştur ve boyu 1,99'dur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Aynı zamanda gastronomi alanında tahsili de bulunmaktadır.

3/4Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli Barış Murat Yağcı Sürgün Adasına giden ilk isim oldu

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

4/4Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli Barış Murat Yağcı Sürgün Adasına giden ilk isim oldu

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

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