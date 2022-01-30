Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Murat Yağcı Sürgün Adası'na giden ilk isim oldu!

Survivor 2022'nin yeni uygulamalarından Sürgün Adası zorlu şartlarıyla yarışmacılar arasındaki rekabeti artırmaya devam ediyor. HEr hafta dört kişinin gittiği Sürgün Adası'nın bu haftaki ilk ismi Barış Murat Yağcı oldu. Yarışmada çıkışlarıyla ve performansıyla da dikkat çeken isim BArış Murat Yağcı kimdir, mesleği ne? İşte Survivor Murat Yağcı'nın hayatı...