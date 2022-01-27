Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Barış Murat Yağcı Survivor 2022'de dikkat çekiyor!

Survivor 2022'ye damgasını vuran yarışmacılardan olmaya hazırlanan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma sırasında atışmalarıyla gündem oldu. Bu yıl dikkat çeken çıkışlar yapan Barış Murat Yağcı'nın, bu tavırları karşı takım tarafından tepki topluyor. Eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile rakip olan Barış Murat Yağcı hırslı tavırlarıyla her oyunda Survivor'da iddiasını ortaya koyuyor. Peki, Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Barış Murat Yağcı hakkında merak edilenler...