Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Barış Murat Yağcı Survivor 2022'de dikkat çekiyor!

Survivor 2022'ye damgasını vuran yarışmacılardan olmaya hazırlanan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma sırasında atışmalarıyla gündem oldu. Bu yıl dikkat çeken çıkışlar yapan Barış Murat Yağcı'nın, bu tavırları karşı takım tarafından tepki topluyor. Eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile rakip olan Barış Murat Yağcı hırslı tavırlarıyla her oyunda Survivor'da iddiasını ortaya koyuyor. Peki, Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Barış Murat Yağcı hakkında merak edilenler...
Oyunculuğu maddiyat dışında manevi tatmin için yaptığını açıklayan Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir Çeşme Alaçatı'da doğmuştur ve boyu 1,99'dur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Aynı zamanda gastronomi alanında tahsili de bulunmaktadır.
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.