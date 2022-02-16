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Survivor Aycan Yanaç kimdir, yarışmadan neden ayrıldı? Aycan Yanaç'tan açıklama geldi!

#Survivor Aycan Yanaç#Survivor Aycan Yanaç Kimdir#Survivor 2022 All Star

Survivor 2022 All Star macerası kısa süren Aycan YAnaç, kendi isteğiyle yarışmadan ayrılmıştı. Uzun süren suskunluktan sonra Yanaç'tan beklenen açıklama geldi. Yaşadığı zorlu süreci sosyal medya paylaşımıyla anlatan Aycan Yanaç yeniden merak konusu oldu. Peki, Aycan Yanaç kimdir, Survivor'dan neden ayrıldı? İşte Survivor Aycan Yanaç'ın açıklaması...

1/4Survivor Aycan Yanaç kimdir, yarışmadan neden ayrıldı Aycan Yanaçtan açıklama geldi

Ünlü futbolcu Aycan Yanaç, katıldığı Survivor 2022 All Star yarışmasından kendi isteğiyle ayrılmıştı. Sonrasında herhangi bir açıklama yapmayan Yanaç, sosyal medya hesabından takipçileriyle detayları paylaştı. Aycan Yanaç açıklamasında zor günler geçirdiğinden ve ayrılma kararını almanın nasıl zor olduğundan bahsetti. İşte, Aycan Yanaç'ın paylaşımı...

2/4BU MÜCADELE BENİ ÇOK HIRPALADI

"BU MÜCADELE BENİ ÇOK HIRPALADI"

"Biliyorum uzun zamandır sizelere bir açıklama yapamadım, kendimi ifade edemedim. Büyük hayallerle, hedeflerle gittiğim Survivor’un daha hemen başında hepinizin bildiği hastalığa yakalandım. Arkadaşlarımdan çok daha ağır ve sancılı bir 9 günlük süreç geçirdim. Hem sizlerden, hem dostlarımdan uzak yalnız başıma yüzleşmek durumunda kaldığım bu mücadele beni çok ama çok hırpaladı."

3/4Survivor Aycan Yanaç kimdir, yarışmadan neden ayrıldı Aycan Yanaçtan açıklama geldi

"Hastalığı atlattığımda, sizler için yeniden savaşmaya başlamaya hazır olduğum o anda aslında bu hastalık sürecinin beni ne kadar yorduğunu, büyük hedeflerle gittiğim survivor’da hastalığın henüz silemediğim izleri olduğunu farkettim. Bu aldığım hasar hem fiziksel olarak hem de mental olarak beni geri dönülemez ayrılık kararını almaya mecbur bıraktı. Sizlere karşı hep dürüst oldum. Birlikte çok hayal kurduk. Başaracaktık da. Ancak hayat bu, her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Hala hastalığın izlerinden fiziksel olarak tam arınamasam da mental olarak çok daha iyi hissediyorum. Sizlere de bu açıklamayı kendimi hazır hissetmeden, sizlere kalbimi ve duygularımı yanlış aksettirmemek için daha önceden yapamadım. Sizlerle çok daha güçlüyüm. Varlığınızı hastalık sürecimde hissedebilmiş, sizlerin attığı destek mesajlarını görebilmiş olsaydım belki de aranıza bu kadar kısa sürede dönmez, çok daha fazla çabalardım. Maalesef ne yaşadığımı, nasıl zorlu bir süreç geçirdiğimi ve bu verilmesi çok zor olan ayrılık kararını nasıl almak zorunda kaldığımı bir ben bir de Rabbim bilir. Gerçekten hastalığı atlatamayacağımı; sizlere, aileme ve sevdiklerime dönemeyeceğimi iliklerime kadar hissettim. Bugün çok daha iyi, sizlerin sayesinde çok daha mutluyum. Biliyorum yolun başında bizi böyle bir son karşıladı ama emin olun bundan sonra atacağım her adımda daima sizlerin bu destekleri ve benimle atan kalpleri on kat daha fazla beni kamçılayacak. Meğer kaybettiğim her şeyin sonunda ben kendimi, sizlerin sayesinde kazanmışım. Yarım kalan hikayem de yokmuş, bu hikaye sizlerle zaten tamamlanmış. Önümüzdeki yeni hikayeler bizi beklesin artık... Sevgiler."

4/4SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR

SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyurdu.

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