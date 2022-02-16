Survivor Aycan Yanaç kimdir, yarışmadan neden ayrıldı? Aycan Yanaç'tan açıklama geldi!

"Hastalığı atlattığımda, sizler için yeniden savaşmaya başlamaya hazır olduğum o anda aslında bu hastalık sürecinin beni ne kadar yorduğunu, büyük hedeflerle gittiğim survivor’da hastalığın henüz silemediğim izleri olduğunu farkettim. Bu aldığım hasar hem fiziksel olarak hem de mental olarak beni geri dönülemez ayrılık kararını almaya mecbur bıraktı. Sizlere karşı hep dürüst oldum. Birlikte çok hayal kurduk. Başaracaktık da. Ancak hayat bu, her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Hala hastalığın izlerinden fiziksel olarak tam arınamasam da mental olarak çok daha iyi hissediyorum. Sizlere de bu açıklamayı kendimi hazır hissetmeden, sizlere kalbimi ve duygularımı yanlış aksettirmemek için daha önceden yapamadım. Sizlerle çok daha güçlüyüm. Varlığınızı hastalık sürecimde hissedebilmiş, sizlerin attığı destek mesajlarını görebilmiş olsaydım belki de aranıza bu kadar kısa sürede dönmez, çok daha fazla çabalardım. Maalesef ne yaşadığımı, nasıl zorlu bir süreç geçirdiğimi ve bu verilmesi çok zor olan ayrılık kararını nasıl almak zorunda kaldığımı bir ben bir de Rabbim bilir. Gerçekten hastalığı atlatamayacağımı; sizlere, aileme ve sevdiklerime dönemeyeceğimi iliklerime kadar hissettim. Bugün çok daha iyi, sizlerin sayesinde çok daha mutluyum. Biliyorum yolun başında bizi böyle bir son karşıladı ama emin olun bundan sonra atacağım her adımda daima sizlerin bu destekleri ve benimle atan kalpleri on kat daha fazla beni kamçılayacak. Meğer kaybettiğim her şeyin sonunda ben kendimi, sizlerin sayesinde kazanmışım. Yarım kalan hikayem de yokmuş, bu hikaye sizlerle zaten tamamlanmış. Önümüzdeki yeni hikayeler bizi beklesin artık... Sevgiler."