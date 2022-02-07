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Survivor Atakan kimdir, nereli, kaç yaşında? Atakan Işıktutan hakkında bilgiler

#Survivor Atakan#Atakan Işıktutan Kimdir#Survivor Atakan Işıktutan

2019 Survivor yarışmacılarından olan Atakan Işıktutan, Survivor 2022 All Star kadrosuna yedeklerden dahil olmuştu. Ancak kısa sürede yaşadığı sakatlanma sonucunda yeni bölümlerde Atakan'ın olmaması dikkat çekti. Bir süre tedavi görecek olan Survivor Atakan Işıktutan'ın yeniden kadroya dahil olması bekleniyor. Peki, Survivor Atakan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Survivor 2022 Atakan Işıktutan hakkında bilgiler...

1/3Survivor Atakan kimdir, nereli, kaç yaşında Atakan Işıktutan hakkında bilgiler

Survivor 2022 All Star kadrosuna yedeklerden giriş yapan Atakan Işıktutan, kısa bir süre önce omzundan sakatlanarak ara vermek zorunda kalmıştı. Hastanede tedavisine devam edilen Survivor Atakan Işıktutan hakkında bilgiler araştırılırken hayatı da merak konusu oldu. Peki, Survivor Atakan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Atakan Işıktutan'ın hayatı ve biyografisi...

2/3SURVİVOR ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR

SURVİVOR ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

Rizeli olan Atakan Işıktutan 1994 yılında dünyaya geldi. 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı.

İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti.

3/3Survivor Atakan kimdir, nereli, kaç yaşında Atakan Işıktutan hakkında bilgiler

2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi.

2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.

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