Survivor Atakan kimdir, nereli, kaç yaşında? Atakan Işıktutan hakkında bilgiler

Survivor 2022 All Star kadrosuna yedeklerden giriş yapan Atakan Işıktutan, kısa bir süre önce omzundan sakatlanarak ara vermek zorunda kalmıştı. Hastanede tedavisine devam edilen Survivor Atakan Işıktutan hakkında bilgiler araştırılırken hayatı da merak konusu oldu. Peki, Survivor Atakan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Atakan Işıktutan'ın hayatı ve biyografisi...
Rizeli olan Atakan Işıktutan 1994 yılında dünyaya geldi. 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı.
İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti.
2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi.
2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.