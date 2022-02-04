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Survivor Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? Atakan Işıktutan son yedeklerden biri oldu

#Survivor Atakan#Atakan Işıktutan#Survivor Atakan Işıktutan

Atakan Işıktutan, Survivor 2022 kadrosuna katıldı. Survivor’ın yeni bölüm fragmanında yarışmacılar arasına Atakan Işıktutan’ın da katıldığı görüldü. Peki, Survivor Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 1994 doğumlu yarışmacı hakkında bilgiler

1/3Survivor Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında, nereli Atakan Işıktutan son yedeklerden biri oldu

Survivor 2022 kadrosunda olan Atakan Işıktutan merak edilen isimlerden biri oldu. Rizeli olan Atak Işıktutan 1994 yılında dünyaya geldi. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu.

2/3ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

Atakan Işıktutan, 1994 doğumludur. Rizeli olan Işıktutan, 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı.

Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti.

3/3Survivor Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında, nereli Atakan Işıktutan son yedeklerden biri oldu

2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi.

2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.

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