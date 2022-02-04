Survivor Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında, nereli? Atakan Işıktutan son yedeklerden biri oldu

Survivor 2022 kadrosunda olan Atakan Işıktutan merak edilen isimlerden biri oldu. Rizeli olan Atak Işıktutan 1994 yılında dünyaya geldi. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu.