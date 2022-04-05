Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, nereli? Eleme adayı Ardahan Uzkanbaş hakkında bilgiler

Survivor All Star'ın sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ismi Ardahan, ilk defa eleme potasında yer alıyor. 2020 Survivor sezonunun iddialı isimlerinden olan Ardahan Uzkanbaş, bu akşam eleme gecesi sonrası yarışmada kalabilecek mi merak konusu oldu. Peki, Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ardaha Uzkanbaş'ın hayatı ve biyografisi...