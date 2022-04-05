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Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, nereli? Eleme adayı Ardahan Uzkanbaş hakkında bilgiler

#Survivor Ardahan#Ardahan Uzkanbaş#Survivor Ardahan Kimdir

Survivor Ardahan, yarışmada Babuş lakabıyla izleyiciler tarafından dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Yarışmanın başından itibaren ilk kez eleme adayı olan Survivor Ardahan, bu akşam elenecek mi merakla bekleniyor. Peki, Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor eleme adayları arasındaki isim Ardahan Uzkanbaş hakkında bilgiler...

1/3Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, nereli Eleme adayı Ardahan Uzkanbaş hakkında bilgiler

Survivor All Star'ın sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ismi Ardahan, ilk defa eleme potasında yer alıyor. 2020 Survivor sezonunun iddialı isimlerinden olan Ardahan Uzkanbaş, bu akşam eleme gecesi sonrası yarışmada kalabilecek mi merak konusu oldu. Peki, Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ardaha Uzkanbaş'ın hayatı ve biyografisi...

2/3SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR

SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR?

Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana’da dünyaya geldi. Yurt dışı deneyimleri ardından Adana'da yaşamını sürdürmeye devam eden Sadık Ardahan Uzkanbaş, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı.

3/3Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, nereli Eleme adayı Ardahan Uzkanbaş hakkında bilgiler

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldığı yıllarda askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.

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#Survivor Ardahan#Ardahan Uzkanbaş#Survivor Ardahan Kimdir