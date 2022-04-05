Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, nereli? Eleme adayı Ardahan Uzkanbaş hakkında bilgiler

Survivor All Star'ın sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ismi Ardahan, ilk defa eleme potasında yer alıyor. 2020 Survivor sezonunun iddialı isimlerinden olan Ardahan Uzkanbaş, bu akşam eleme gecesi sonrası yarışmada kalabilecek mi merak konusu oldu. Peki, Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ardaha Uzkanbaş'ın hayatı ve biyografisi...
Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana’da dünyaya geldi. Yurt dışı deneyimleri ardından Adana'da yaşamını sürdürmeye devam eden Sadık Ardahan Uzkanbaş, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldığı yıllarda askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.