Survivor Anıl kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Anıl Berk Baki hakkında bilgiler

Survivor 2022 Gönüllüler Takımı'nın başarılı tarışmacılarından Anıl Berk Baki, bu zamana kadar genellikle sessiz tavırlarıyla tanınıyordu. Son olarak Survivor Mert Öcal ile tartışması, Anıl hakkında araştırmalara hız kazandırdı. Survivor Anıl kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2022 Anıl Berk Baki hayatı ve biyografisi...
1991 doğumlu olan Anıl Berk Baki, aslen Trabzonlu. Lise eğitimini Galatasaray lisesinde tamamlayan genç yarışmacı, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu.
Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdüren hırslı yarışmacının aynı zamanda yelken, crossfit, Amerikan futbolu, voleybol ve atletizmle ilgili de geçmişi bulunuyor.