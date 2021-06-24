Survivor Aleyna kimdir kaç yaşında nereli? Survivor yarı finalisti Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı hakkında merak edilenler

Survivor Aleyna kimdir, sorusu Survivor yarı finali öncesi yarışmanın hayranları tarafından merak konusu oldu. Ayşe, Poyraz, Dora gibi yarışmacılarla sık sık tartışma yaşayan Survivor Aleyna, Ayşe ile beraber yarı finale yükselen iki kadın yarışmacıdan biri oldu. Annesi ile babasının kendisi 10 yaşındayken ayrıldığını söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu, babasıyla ilgili yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamayarak gündem olmuştu. ABD’de Uçak Mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna 10 senedir voleybol oynuyor.