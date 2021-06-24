Survivor Aleyna kimdir kaç yaşında nereli? Survivor yarı finalisti Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı hakkında merak edilenler
Survivor Aleyna'nın hayatı yarı finale yükselmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Yarı finale kalan dört yarışmacıdan biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, Poyraz ile SMS oylamasına çıkarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Parkurlarda gösterdiği başarılar ve hırslı yapısı ile dikkat çeken Survivor Aleyna bu sezonun favori yarışmacılarından oldu. Gönüllüler takımından kırmızı takıma geçen Survivor Aleyna'nın zaman zaman adada yaşadığı gerilimler de sezon boyunca çok konuşulmuştu. Peki, Survivor Aleyna kimdir kaç yaşında nereli? İşte, Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler.
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Survivor Aleyna kimdir, sorusu Survivor yarı finali öncesi yarışmanın hayranları tarafından merak konusu oldu. Ayşe, Poyraz, Dora gibi yarışmacılarla sık sık tartışma yaşayan Survivor Aleyna, Ayşe ile beraber yarı finale yükselen iki kadın yarışmacıdan biri oldu. Annesi ile babasının kendisi 10 yaşındayken ayrıldığını söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu, babasıyla ilgili yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamayarak gündem olmuştu. ABD’de Uçak Mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna 10 senedir voleybol oynuyor.
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SURVİVOR YARIŞMACISI ALEYNA KİMDİR?
Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa doğumludur. Yalova’da büyüyen yarışmacı annesi ve babası ayrıldıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başlamış. İddialı yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul’da lise eğitimi sonrasında aldığı dil eğitimiyle beraber ABD’de Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.
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Aleyna annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’da yaşamını devam ettiriyor. 10 senedir voleybol oynayan genç yarışmacı son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer aldı.
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Kalaycıoğlu açıklamasında, ‘Bu taşınma süreciyle hayatım daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazandım. 10 senedir Voleybol oynuyorum son üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alıyorum.’ demişti.