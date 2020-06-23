Survivor 3. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2020 115. bölüm özeti
Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'un ekranlara gelen 115. bölümünde 3. dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanan ismin eleme adayını belirlediği Survivor'un son bölümünde Sercan ve Nisa arasındaki eski defterlerin açılması ekranlara damga vurdu. Survivor Cemal Can ve Nisa'nın parkurdaki mücadelesi ise heyecanlı gelişmelere neden oldu. İşte, Survivor 3. eleme adayı ve son bölüm özeti.
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Survivor 2020 22 Haziran Pazartesi akşamı 115. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Büyük final öncesi bireysel oyunların başladığı Survivor'da 3. dokunulmazlığı kazanan isim Cemal Can oldu. Nisa ve Evrim'in eleme potasında olduğu Survivor'da Cemal Can'ın belirlediği eleme adayı konseyde şaşkınlığa neden oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can 3 kişiyi de ödüle götürdü.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor çeyrek finalde yarışmacıları, bireysel olarak üç dokunulmazlık oyununa çıktı. Süre sıralamasında birinci Nisa olurken son sırada Elif yer aldı. Bu sıralamaya göre Nisa – Elif, Cemal Can – Evrim, Yasin – Sercan, Berkan – Barış eşleşmesi ortaya çıktı. Bu karşılaşmalardan sonra yarı finalde Nisa – Berkan, Yasin – Cemal Can eşleşmesi oluştu.
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Finale kalan isimler ise Cemal Can ve Nisa finalde karşılaştı. İki yarışmacı arasında geçen mücadele sonunda Survivor’da dokunulmazlığı kazanan Cemal Can oldu. Böylece Cemal Can, bu hafta ikinci kez dokunulmazlığı kazanmış oldu.
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SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlığı kazanan Cemal Can eleme adayı olarak Sercan'ın ismini söyledi. Böylece Survivor'da Sercan 3. eleme adayı oldu.
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SURVİVOR'DA ÖDÜL NEYDİ?
Survivor 2020'de dokunulmazlığı kazanan isim ödülden faydalanma şansı yakaladı. Survivor 2020’de 3. Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can Indomie hazır noodle çeşitlerinde iki tane aldı. Ödülü kazanan Cemal Can, Yasin, Berkan ve Nisa'yı götürdü.
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SERCAN VE NİSA ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG
Survivor'da gerçekleşen konseyde Sercan'ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Nisa'ya olan ilgisiyle gündeme gelen Sercan "Olaylar kapanmışken tekrardan sanki ben peşinde koşuyormuşum havası verdi ve bu beni çok üzdü. Üçüncü dokunulmazlığa çıktığımda kafam oradaydı. Puzzle’ı dahi tamamlayamadım. Peşinden koşan o da olmadı ama tek taraflı da yaşanmadı bazı şeyler. Olaylara şahit olan bir sürü arkadaşım var. Aycan, Ezgi, Aşkım.. Burada da Cemal Can da şahit. Ona da sorabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Herkes bilsin istedim "Notlar da var cebimde göstermek de isterim ama gerek yok, herkes bilsin. Keşke kapansaydı. Bu açıklamayı kendisi yaptırdı. Ben böyle bir şeyi istememiştim. Söyleyeceklerim bu kadar."dedi.
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NİSA'DAN SERCAN'A ŞAŞIRTAN YANIT
Sercan'ın sözlerine yanıt veren Nisa ise "İntikam olayı bununla alakalı değildi. Son oyunlarda sürekli Cemal Can’la benim üstüme geliyordu. Ağlaya ağlaya şampiyonluğa gidiyorsunuz” diyordu. Bununla ilgiliydi sözlerim. Bu konuyu tekrar açtı, kendi bilir. Boşver söylemeyeceğim." dedi.