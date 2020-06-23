Survivor 3. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2020 115. bölüm özeti

SERCAN VE NİSA ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG Survivor'da gerçekleşen konseyde Sercan'ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Nisa'ya olan ilgisiyle gündeme gelen Sercan "Olaylar kapanmışken tekrardan sanki ben peşinde koşuyormuşum havası verdi ve bu beni çok üzdü. Üçüncü dokunulmazlığa çıktığımda kafam oradaydı. Puzzle’ı dahi tamamlayamadım. Peşinden koşan o da olmadı ama tek taraflı da yaşanmadı bazı şeyler. Olaylara şahit olan bir sürü arkadaşım var. Aycan, Ezgi, Aşkım.. Burada da Cemal Can da şahit. Ona da sorabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Herkes bilsin istedim "Notlar da var cebimde göstermek de isterim ama gerek yok, herkes bilsin. Keşke kapansaydı. Bu açıklamayı kendisi yaptırdı. Ben böyle bir şeyi istememiştim. Söyleyeceklerim bu kadar."dedi.



