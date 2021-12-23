Survivor 2022 ne zaman başlayacak? İşte Survivor All-Star'dan son bilgiler
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yarışacak isimleri duyurdu. Yapılan açıklama ile hem ünlüler takımı yarışmacıları hem de gönüllüler takımı yarışmacıları ilan edildi. Bu isimler arasında Nisa Bölükbaşı, Yasin Obuz ve Gökhan Keser de bulunuyor. Peki, Survivor 2022 ne zaman başlayacak?
Survivor 2022 yarışmacıları, geçen hafta itibariyle Acun Ilıcalı'nın paylaşımıyla belli oldu. Ünlüler takımında Nagihan Karadere, Avatar Atakan, Adem Kılıççı, Merve Aydın gibi başarılı isimler yer alırken, gönüllüler takımında ise Gökhan Keser, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken gibi isimlerin kıyasıya yarışacağı Survivor 2022 kısa süre sonra başlayacak. İşte, Survivor All-Star'dan son bilgiler...
SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU
Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz