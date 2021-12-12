Survivor 2022 Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, şimdi ne yapıyor? Eski Survivor Furkan Kızılay All Star'da yarışacak!
Survivor All Star kadrosu Acun Ilıcalı'nın açıklamasıyla belli oldu. Geçtiğimiz yıllarda Survivor'a katılmış oyunculardan oluşan ünlüler takımı All Star kadrosunda oyuncu Furkan Kızılay da yer alır arasında yer alıyor. Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay'ın dizileri ve şarkıları...
Günlerdir açıklanması beklenen Survivor 2022 kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor 2022 All Star'da bu yıl birbirinden zorlu rakipler yarışacak. Ünlüler takımında yer alan bu isimlerden biri de Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u olarak bilinen Furkan Kızılay oldu. Peki Survivor 2022 Furkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
FURKAN KIZILAY KİMDİR?
Çocuklar Duymasın ile yıldızı parlayan Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul, Şile'de doğdu. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliğinden mezun olmuştur. İyi bir tenis oyuncusu olan Furkan Kızılay, Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Oyunculuğun yanı sıra müzikte de kendisini gösteren Furkan Kızılay, 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümünü çıkardı.
2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırdı. 2007 yılında Avrasya Sirki kurucusu Servet Yalçın, Yönetmen Ezel Akay, Pakize Suda, Neco ve Levent Kırca ve sunuculuğunu Süheyl Uygur'un üstlendiği yarışma programı "Ünlüler sirki"nde birinci oldu.
2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırdı. 2007 yılında Avrasya Sirki kurucusu Servet Yalçın, Yönetmen Ezel Akay, Pakize Suda, Neco ve Levent Kırca ve sunuculuğunu Süheyl Uygur'un üstlendiği yarışma programı "Ünlüler sirki"nde birinci oldu.
Survivor 2017'nin 19. haftasında Sabriye ve İlhan Mansız ile birlikte elemeye kalan Furkan Survivor'a veda etti.