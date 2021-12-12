Survivor 2022 Atakan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski Survivor şampiyonu Avatar Atakan All Star kadrosunda!

Atakan Arslan, İstanbul Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Kickboks, muay thai ve free fight branşlarında kendisini geliştirmiş ve bir çok madalya kazanmıştır. Atakan Arslan Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ediyor ve profesyonel müsabakalara çıkıyor.