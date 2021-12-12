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Televizyon
Haber Giriş: 12 Aralık 2021 - 14:10 | 

Survivor 2022 Atakan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski Survivor şampiyonu Avatar Atakan All Star kadrosunda!

Survivor All Star ne zaman başlıyor, Survivor All Star kadrosunda kimler olacak sorularının cevapları belli oldu. Acun Ilıcalı, Survivor All Star kadrosunu açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda Survivor şampiyonu olan Avatar Atakan da yarışmacılar arasında yer alıyor. Asıl adı Cağan Atakan Arslan olan avatar Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Atakan'ın başarıları...

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Merakla beklenen Survivor 2022 kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor 2022 All Star'da bu yıl birbirinden zorlu rakipler yarışacak. Ünlüler takımında yer alan bu isimlerden bir de Avatar lakabıyla bilinen boksör Çağan Atakan Arslan oldu. Peki Survivor 2022 Çağan Atakan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
2SURVİVOR 2022 ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN KİMDİR

SURVİVOR 2022 ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN KİMDİR?

Çağan Atakan Arslan, 07 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başladı. Vücut geliştirmeye küçük yaşlarda başlayan sporcu, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmasının ardından günümüze kadar birçok başarıya imza atmıştır.
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Atakan Arslan, İstanbul Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Kickboks, muay thai ve free fight branşlarında kendisini geliştirmiş ve bir çok madalya kazanmıştır. Atakan Arslan Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ediyor ve profesyonel müsabakalara çıkıyor.
4ATAKAN ARSLANIN BAŞARILARI

ATAKAN ARSLAN'IN BAŞARILARI

2007 yılı Kickboks Türkiye Şampiyonu

2009 yılı Wffa Free Fıght Avrupa Şampiyonu

2010 yılı Muay Thai Türkiye Şampiyonu

2010 yılı Best Muay Thai Superlig Şampiyonu

2010 yılı Wof World O-Sport Federatıon Muay Thai Dünya Şampiyonu

2010 yılı İfma Büyük Erkekler Muay Thai Dünya 3.sü

2011 yılı Türkiye Muay Thai Şampiyonu

2011 yılı Best Muay Thai Süper ligi Şampiyonu

2011 yılı İfma Büyük Erkekler Muay Thai Dünya Şampiyonu
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