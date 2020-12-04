Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı o ismi duyurdu!
Survivor 2021 için geri sayım devam ederken gözler yarışmacı kadrosuna çevrildi. Tv8 ekranlarında ilgiyle izlenen Survivor'un yeni sezon kadrosu netlik kazanmaya başladı. Hikmet Tuğsuz, Turabi ve Uğur Pektaş iddiaları sosyal medyada yer alırken Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak ilk ismi Instagram hesabı üzerinden duyurdu. Ocak ayında başlaması beklenen Survivor 2021'in kadrosunda yer alacak diğer isimler ise merak konusu. Peki, Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler? İşte, ayrıntılar.
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Survivor'un geçen sezonki yankıları halen sürerken yeni sezon hazırlıkları başladı. Son sezonunda ünlüler gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor'un yeni sezon ilk yarışmacısı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ünlü televizyoncu, Cemal Hünal’ın Survivor’a gideceğini duyurdu. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde MasterChef Türkiye 2020'de yarışan Celal Sarıgül'ün de Survivor kadrosuna katılacağı iddiaları gündeme gelmişti. İşte, Survivor'un yeni sezonuyla ilgili merak edilenler.
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SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının 2021 kadrosu netlik kazanmaya başladı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacıyı Cemal Hünal olarak duyurdu. Ilıcalı, Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla ilk yarışmacıyı açıkladı.
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Posta'dan Gizem Yetil'in, haberine göre, iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran’ın, Survivor 2021 kadrosuna dahil olacağı konuşuluyordu. Ancak şimdilik bu iddia doğru değil. Turabi şu aralar İstanbul’da dinleniyor.
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Yine kesin gözüyle bakılan başka bir yarışmacı Hikmet Tuğsuz. Hatırlarsınız ki kendisi yarışmada sakatlanmıştı. Tuğsuz, iki kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı.
2021 için adı geçen Hikmet ise Survivor'da sakatlığın ardından iki kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı. 'Arayıp da seni götüreceğiz' dememişler ama 'Antrenmanlarını bırakma' denilmiş. Tuğsuz, 'Eğer bana bu şansız verirlerse virgülü koyduk, noktayı da koymaya gideriz' dedi.
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SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor yeni sezonunun formatı ve başlangıç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonun 16 Ocak ya da 23 Ocak gibi başlayacağı ön görülüyor.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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Uğur Pektaş için bazı haber sitelerinde Survivor 2021’e katılacağı yazıldı. İddiaya göre "Şu an için öyle bir durum yok" yanıtı geldi.