Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor yeni sezon için Hikmet, Turabi ve Uğur iddiası sosyal medyanın gündeminde!
Survivor 2021 yeni sezon tarihi için geri sayım devam ediyor. Son sezonunda ünlüler gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor'un yankıları hala sürerken, yeni sezon yarışmacılarıyla ilgili sosyal medyada ilginç bir iddia ortaya atıldı. Survivor 2021'de iki kez şampiyon olanTurabi Çamkıran, Hikmet Tuğsuz ve Uğur Pektaş'ın yer alacağı öne sürüldü. Gözler şimdi Acun Ilıcalı'nın yapacağı açıklamada. Peki, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? İşte, Survivor yeni sezon tarihi ve yarışmacılarla ilgili merak edilen bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Survivor 2021 başlangıç tarihi izleyenler tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyenlerin dikkatini çeken Survivor 2020'nin yeni sezonu için üç isimin yer alacağı öne sürüldü. Daha önceki sezonda sakatlıkları nedeniyle adaya veda etmek zorunda kalan Hikmet Tuğsuz'un yeni sezonu için kadroda yer almasının kesin gözüyle bakıldığı sosyal medyada yer aldı. Survivor'un yeni sezonunun ise 16 Ocak ya da 23 Ocak gibi başlaması bekleniyor.
2
Abone Ol
SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor yeni sezonunun formatı ve başlangıç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonun 16 Ocak ya da 23 Ocak gibi başlayacağı ön görülüyor.
Konuyla igili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
3
Abone Ol
SURVİVOR YENİ SEZONDA KİMLER OLACAK?
Posta'dan Gizem Yetil'in, haberine göre, iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran’ın, Survivor 2021 kadrosuna dahil olacağı konuşuluyordu. Ancak şimdilik bu iddia doğru değil. Turabi şu aralar İstanbul’da dinleniyor.
4
Abone Ol
Yine kesin gözüyle bakılan başka bir yarışmacı Hikmet Tuğsuz. Hatırlarsınız ki kendisi yarışmada sakatlanmıştı. Tuğsuz, iki kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı.
2021 için adı geçen Hikmet ise Survivor'da sakatlığın ardından iki kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı. 'Arayıp da seni götüreceğiz' dememişler ama 'Antrenmanlarını bırakma' denilmiş. Tuğsuz, 'Eğer bana bu şansız verirlerse virgülü koyduk, noktayı da koymaya gideriz' dedi.
5
Abone Ol
Uğur Pektaş için bazı haber sitelerinde Survivor 2021’e katılacağı yazıldı. İddiaya göre "Şu an için öyle bir durum yok" yanıtı geldi.