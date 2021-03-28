Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman? İşte en son gelişmeler
Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Finale adım adım yaklaşılan yarışmada artık birleşme partisine sayılı günler kaldı. Birleşme partisinin ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar, Survivor birleşme partisi hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak?
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Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2021'de çok yakında birleşme partisi heyecanı yaşanacak. Survivor izleyicileri, birleşme partisinin ne zaman yapılacağını sorguluyor. İşte, Survivor 2021 birleşme partisi hakkında merak edilen detaylar...
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Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor birleşme partisine ilişkin detayları açıklamıştı. Ilıcalı, 'Birleşme partisi 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur' açıklamasında bulundu.
Ilıcalı, Survivor birleşme partisine konuk olacak isimleri ise şu şekilde duyurdu: "Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek."