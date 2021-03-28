Televizyon Haber Giriş: 28 Mart 2021 - 20:29 | 28 Mart 2021 - 20:30

Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman? İşte en son gelişmeler

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Finale adım adım yaklaşılan yarışmada artık birleşme partisine sayılı günler kaldı. Birleşme partisinin ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar, Survivor birleşme partisi hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak?