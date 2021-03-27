Televizyon Haber Giriş: 27 Mart 2021 - 14:29 | 27 Mart 2021 - 14:29

Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman? İşte Birleşme Partisine katılacak ünlüler

Kıyasıya mücadelenin sürdüğü ve her bölümünün büyük bir merakla beklenildiği Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler'in 56. yeni bölümü tanıtımıyla birleşime partisi bir kez daha gündeme geldi. Nefes kesen mücadelenin devam ettiği Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler'de Birleşme Futbol Müsabakası heyecanı yaşanacak..