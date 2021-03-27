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Televizyon
Haber Giriş: 27 Mart 2021 - 14:29 | 

Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman? İşte Birleşme Partisine katılacak ünlüler

Kıyasıya mücadelenin sürdüğü ve her bölümünün büyük bir merakla beklenildiği Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler'in 56. yeni bölümü tanıtımıyla birleşime partisi bir kez daha gündeme geldi. Nefes kesen mücadelenin devam ettiği Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler'de Birleşme Futbol Müsabakası heyecanı yaşanacak..

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Her bölümü ile farklı heyecan yaşatan yarışma programı Survivor'da birleşme partisi için geri sayım sürüyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor birleşme partisine ilişkin detayları açıklamıştı. Ilıcalı, 'Birleşme partisi 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur' açıklamasında bulundu.

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Survivor 2021 birleşme partisinde geçen yılın Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in DJ'lik yapacağı konuşuluyor.

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Ilıcalı, Survivor birleşme partisine konuk olacak isimleri ise şu şekilde duyurdu: "Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek."

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