Survivor 2020 gönüllüler yarışmacıları kimler? İşte Survivor gönüllüler takımı kadrosu
Survivor 2020'nin ilk bölümü 16 Şubat Pazar akşamı ekranlara geldi. Bu sezon ünlüler gönüllüler formatı ile yayınlanan Survivor'un yeni sezonunun başlamasıyla beraber Survivor gönüllüler yarışmacıları izleyenler tarafından merak konusu oldu. Son olarak MasterChef Türkiye'de yarışan Yasin Obuz'un da gönüllüler takımında yer aldığı Survivor 2020 gönüllüler takımı, milli sporcuları da kadrosunda barındırıyor. Peki, Survivor 2020 gönüllüler takımında kimler var? İşte Survivor gönüllüler yarışmacıları ve hayatları...
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Survivor ünlüler gönüllüler takımında yer alan isimler ilk bölümle beraber araştırılmaya başlandı. 16 Şubat Pazar akşamı ekrana gelen Survivor 2020'nin özellikle gönüllüler takımında yer alan isimler izleyenler tarafından sorgulanıyor. İddialı isimlerin yer aldığı Survivor gönüllüler kadrosu sporcu kimlikleri ile dikkat çeken isimlerden oluşuyor. İşte, Survivor 2020 gönüllüler kadrosunda kimler var sorusunun yanıtını araştıranlar için detaylı bilgiler.
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
Survivor gönüllüler takımında ise YasinObuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör yarışacak.
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Evrim Keklik kimdir?
Bir ara Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e de katılan Survivor yarışmacısı Evrim Keklik, verdiği bilgilerle kendisini şu şekilde tanımlıyor;
Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi BESYO bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve su altı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.
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Ceyhun Uzun kimdir?
Ceyhun Uzun'un İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var. 1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,
2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,
3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.
İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var
Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.
2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.
2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.
En son koşusunu Kuzey kıbrısta 2019 yılında gerçekleştirdi.
2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu. Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.
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Cemal Can Canseven kimdir?
Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.
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Yasin Obuz kimdir?
Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı.
Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.
Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.
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Fatma Günaydın kimdir?
Fatma Günaydın, 28 Nisan 1995 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. Beş çocuklu bir aileden gelen Fatma Günaydın, ailenin en küçüğü. Lise yıllarında okulun futbol takımında yer aldı. Bacaklarının çok kaslı olmaya ve çarpıklaşmaya başlaması nedeniyle futbol hayatına son verdi. Lisede ve üniversitede moda tasarımı okudu. İlk iş hayatıma BKM yapımda başladı ve Bizim Köyün şarkısı, Deliha 2, Jet Sosyete gibi projelerde yer aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra İngilizce öğrenmek için Malta’ya gitt.. Fatma Günaydın , farklı ülkelere gitmeyi seyahat etmeyi arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi, dans etmeyi, gülmeyi, şakalaşmayı ve arkadaşlarımı kızdırmayı çok seviyor. Fatma Günaydın, “Boş verin yazılmış hikayeleri, ben benimkini yazıyorum.” Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
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Makbule Karabudak kimdir?
Makbule Karabudak, 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokula devam ederken Kırıkkale’ye taşındı. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yaptı. Lisede Anadolu Lisesi kazandı ve başarıyla sayısal bölümünü bitirdi. Lise hayatı boyunca 4 sene basketbol oynadı. Okulun en gözde ve çalışkan öğrencilerinden biri oldu. Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü kazandı. Üniversitede okulun bayan hentbol takımında oynadı. Üniversiteden mezun olduğu sene KPSS sınavına girip İstanbul’a atandı. Atanır atanmaz hem görevine başladı hem de tekrar spor yapmaya. Bireysel olarak fitness ve pilates yaptı. Spor yaparken gittiği salonda spor eğitmeni olan eşiyle tanıştı ve yaklaşık 2 yıllık birlikteliğin ardından evlendi. Makbule Karabudak, ebeliğin yanı sıra pilates eğitmenliği yapıyor.
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Meryem Kasap kimdir?
Üç kardeşin en küçüğü olan Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. İlkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendi. Sporla tanışması lise yıllarına dayanıyor. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı.
2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığı bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldı ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimini tamamladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı. Eğitim ve spor hayatı aynı anda yürüttü. 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi.
Devam eden yıllar içinde bu başarıları devam etti ve ülkemi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda madalya getirdi. Bu süreç içinde lisans öğrenimini tamamladı ve mezun oldu. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takım sporcusu olarak geçti. Şu an hala aktif spor hayatına devam ederken aynı kararlılık ve azimle fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyor.
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Nisa Bölükbaşı kimdir?
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.
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Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir?
Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana'da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana'da yaşıyor.8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı.
Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.
Dubai'ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan'a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.
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Tayfun Erdoğan kimdir?
Şarkıcı Emrah ve Ebru Çolak’ın oğlu Tayfun Erdoğan, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bir dönem Bursa'da hayatını geçindirmek için komilik yapan Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılarak evlenmek istediğini belirtmişti. Katıldığı programlar ardından evleneceği haberleri çıkan Tayfun Erdoğan, hala bekar.
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Burak Yurdugör kimdir?
Burak Yurdugör, 21 yaşında İstanbul doğumlu. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun.