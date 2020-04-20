Survivor 2020 fragmanı diskalifiye sorularına neden oldu - Yasin ve Barış diskalifiye mi olacak?
Survivor 2020’nin yeni bölüm fragmanına Yasin ve Barış arasındaki kavganın görüntüleri damga vurdu. Arkadaşlarının zor ayırdığı Yasin ve Barış’ın kavgası ardından ‘diskalifiye’ ihtimali akıllara geldi. Survivor 2020’nin 51. Bölümünde Gönüllüler takımında aralarında sorun olan Barış ile Yasin yüzleşmesi ekrana gelmişti. Ve uzun zamandır aralarında problem olan ikili sorunları çözdükleri yönünde açıklama yapmışlardı. Peki, Yasin ve Barış arasındaki kavganın nedeni ne? Yasin ve Barış diskalifiye mi olacak?
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Survivor 2020 yeni bölüm fragmanında Yasin ve Barış arasındaki gerilimi ön plana çıktı. Haftanın eleme adaylarından biri olan Barış ve Yasin arasındaki tartışmanın elle müdahaleye kadar gitmesi “diskalifiye” sorularına neden oldu. Yasin ve Barış’ın diskalifiye edilip edilmeyeceği Survivor 2020’nin 20 Nisan tarihli bölümünde belli olacak.
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SURVİVOR YASİN VE BARIŞ KAVGASININ NEDENİ
20 Nisan 2020 Pazartesi günü yayınlanacak bölümde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya gelecek ve annelerinin seçtikleri yemekleri yiyebilmek için mücadele edecek. Oldukça önemli olan ödül oyununda rakibine karşı mağlup olan Barış, sinirlenerek elindeki topu fırlatacak. Bunun üzerine Berkan,“neden bu takımda oyun kaybeden herkes bir şeyler fırlatıyor?” sorusunu soracak. Barış “neden acaba?” diyerek Yasin’i işaret edecek ve tartışmanın fitilini ateşleyecek.
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Adadaki sessizliği ile bilinen Barış ve adanın en hırslı isimlerinden Yasin birbirine girecek. İkili arasında itişme ve yumruklaşmaya varan kavga gerçekleşecek. Kavga diğer yarışmacılar ve prodüksiyon ekibi tarafından güçlükle ayrılacak.