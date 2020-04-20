Survivor 2020 fragmanı diskalifiye sorularına neden oldu - Yasin ve Barış diskalifiye mi olacak?

SURVİVOR YASİN VE BARIŞ KAVGASININ NEDENİ 20 Nisan 2020 Pazartesi günü yayınlanacak bölümde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya gelecek ve annelerinin seçtikleri yemekleri yiyebilmek için mücadele edecek. Oldukça önemli olan ödül oyununda rakibine karşı mağlup olan Barış, sinirlenerek elindeki topu fırlatacak. Bunun üzerine Berkan,“neden bu takımda oyun kaybeden herkes bir şeyler fırlatıyor?” sorusunu soracak. Barış “neden acaba?” diyerek Yasin’i işaret edecek ve tartışmanın fitilini ateşleyecek.