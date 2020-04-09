Survivor 2020 birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı birleşme partisi konseptini anlattı
Survivor yarışmasının bir klasiği halini alan birleşme partisi için geri sayım devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı birleşme partisi ardından aynı adada kalmaya başlayacak. Yarışmacılar Tarık Sezer orkestrası eşliğinde şarkı söyleyecek. Peki, 2020 Survivor birleşme partisi ne zaman? İşte birleşme partisinin tarihi ve Acun Ilıcalı’nın birleşme partisiyle ilgili verdiği detaylar…
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Survivor birleşme partisi için geri sayım devam ederken Acun Ilıcalı Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla sürprizleri paylaştı. Birleşme partisinden sonra takımların değişeceğini belirten Ilıcalı, birleşme partisi konseptini anlattı. Peki, her sene olduğu gibi bu sene de eğlenceli anların yaşanacağı Survivor birleşme partisi ne zaman?
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Survivor 2020'de yarışmacılar ve izleyiciler tarafından merakla beklenen birleşme partisi tarihi belli oldu. Birleşme partisinin sistemini anlatan Acun Ilıcalı "Cuma günü araba oyunumuz var. Cumartesi günü yayında büyük bir derbimiz olacak. Sonra tartı yarışması olacak. En çok kilo verene, ileriki ödül oyunlarından birinde çift katı yeme imkanı vereceğiz. Pazar günü şarkı yarışması, pazartesi de takım değişikliği konseyi var. Takım değişikliğinde de bir sürprizimiz var" dedi.
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BİRLEŞME PARTİSİNDE NELER OLACAK?
Acun Ilıcalı, ekrana gelen Survivor ada konseyinde birleşme partisinde neler olacak açıkladı. İlk olarak açık artırma oyunu oynanacak. Geçtiğimiz hafta oynanan oyunu duyan yarışmacılar, Acun Ilıcalı'dan açık artırmada olmasını istediği yiyecekleri dile getirdi. Sonrasında "Kilo tahmini" oyunu oynanacak. Bu oyunda yarışmacıların, Survivor başında ve şimdiki halleri ekrana gelecek. Birleşme partisinde Anlat Bakalım ile birlikte futbol oyunu da oynanacak. Ve yarışmacılar, bu sefer performanslarını "Şarkı yarışması"nda gösterecekler.