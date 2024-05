SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı önceki günlerde yaptığı açıklamada Survivor'da yeni döneme girildiğini ve artık hızlı elemelerin başlayacağını söylemişti. Yeni kurala göre yarışmacılar artık kaptanlık oyunu oynayacak. Her yarışmacının bireysel olarak yarıştığı kaptanlık mücadelesinde en iyi süreyi yapan isimler Merve ve Damla Can oldu. Merve kırmızı takımı seçilirken, Damla Can ise mavi takımın kaptanı oldu.