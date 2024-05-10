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SURVİVOR 1. ELEME ADAYI 9 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, kaptanlık ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Hızlı elemeler başlıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Eleme Adayı#Yarışma#Televizyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 02:25

Survivor eleme adayı kim oldu, sorusu dün geceki kıyasıya mücadele sonrası yanıt buldu. Yeni döneme başlayan Survivor All Star'ın 9 Mayıs tarihli 108. bölümünde, kırmızı ve mavi takım haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Artık hızlı elemelerin de başladığı Survivor'da kaptanlık yarışı da ilk kez bu sezon ekranlara geldi. Her yarışmacının bireysel olarak parkura çıktığı oyunda en iyi süreyi yapan Merve ve Damla Can takım kaptanlığını elde etti. Oyun sonrası Survivor kırmızı ve mavi takımlar yeniden belirlendi. Gecenin sonunda gerçekleşen ada konseyinde ise Survivor All Star'da 1. eleme adayı belli oldu. Peki, dün akşam Survivor eleme potasına kim girdi, 1. dokunulmazlık oyununu ve kaptanlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, 9 Mayıs Survivor All Star haftanın 1. eleme adayı ve yeni bölüm fragmanı.

1/9SURVİVOR 1. ELEME ADAYI 9 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, kaptanlık ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı Hızlı elemeler başlıyor

Survivor All Star'da 1. eleme adayı ile dokunulmazlığı ve kaptanlığı kazanan takım perşembe akşamı netlik kazandı. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor'ın 9 Mayıs tarihli son bölümünde, dokunulmazlık mücadeleleri devam etti. Büyük finale kısa süre kala kural değişikliğine giden Survivor'da kaptanlık mücadelesi de ekranlara geldi. Kaptan olan isimler yeni takımları kurarken, haftanın ilk eleme adayı da Sercan seçildi. Peki, 9 Mayıs 2024 Survivor All Star son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.

2/9SURVİVORDA ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel oyunlara geçilmesiyle beraber Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda konsey toplandı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yeni kurala göre artık kadın ve erkek yarışmacıların isimlerinin yazılacağı açıklandı. Yapılan oylama sonucu Ogeday 1 oy, Yunus Emre 2 oy, Merve 1 oy, Nagihan 1 oy, Sercan 2 oy aldı.

BAKMADAN GEÇME!

3/9SURVİVOR 1. ELEME ADAYI 9 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, kaptanlık ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı Hızlı elemeler başlıyor

Yunus Emre ve Sercan'ın eşit oy alması nedeniyle karar günün kaptanı Ogeday'a kaldı. Ogeday kararını Sercan'dan yana kullandı. Bu sonuçla Survivor All Star'da haftanın 1. eleme adayı Sercan olarak belirlendi. Diğer eleme adaylarının da belli olmasının ardından Survivor düello eşleşmeleri netlik kazanacak.

4/9SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı önceki günlerde yaptığı açıklamada Survivor'da yeni döneme girildiğini ve artık hızlı elemelerin başlayacağını söylemişti. Yeni kurala göre yarışmacılar artık kaptanlık oyunu oynayacak. Her yarışmacının bireysel olarak yarıştığı kaptanlık mücadelesinde en iyi süreyi yapan isimler Merve ve Damla Can oldu. Merve kırmızı takımı seçilirken, Damla Can ise mavi takımın kaptanı oldu.

BAKMADAN GEÇME!

5/9YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU

Kaptanlık yarışı sonrası Survivor All Star'da yeni takımlar belli oldu. Kırmızı takım yarışmacıları, Merve, Nefise, Ogeday, Nagihan, Yunus Emre, Özgür ve Sercan olarak belirlendi.

6/9SURVİVOR 1. ELEME ADAYI 9 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, kaptanlık ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı Hızlı elemeler başlıyor

Mavi takım yarışmacıları ise Damla Can, Atakan, Aleyna, Batuhan, Seda ve Hilmicem oldu.

BAKMADAN GEÇME!

7/9SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyunu sonrası yeni takımların belli olmasının ardından Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar parkura çıktı.

8/9SURVİVOR 1. ELEME ADAYI 9 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme potasına kim gitti, kaptanlık ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı Hızlı elemeler başlıyor

Dokunulmazlık karşılaşmasının ikinci etabında ise bu kez takımlar final için karşı karşıya geldi. 12 olanın dokunulmazlığın sahibi olacağı oyunun final etabında parkura Batuhan ve Ogeday çıktı. Atışlarda Batuhan'ın aldığı sayı ile bayrak yarışını mavi takım 12-11 kazandı. Böylece mavi takım hem sosisli sandviç ve soğuk kahve ödülünü hem de dokunulmazlık oyununu kazandı.

BAKMADAN GEÇME!

9/9YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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#Survivor Eleme Adayı#Yarışma#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!