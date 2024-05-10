Dokunulmazlık karşılaşmasının ikinci etabında ise bu kez takımlar final için karşı karşıya geldi. 12 olanın dokunulmazlığın sahibi olacağı oyunun final etabında parkura Batuhan ve Ogeday çıktı. Atışlarda Batuhan'ın aldığı sayı ile bayrak yarışını mavi takım 12-11 kazandı. Böylece mavi takım hem sosisli sandviç ve soğuk kahve ödülünü hem de dokunulmazlık oyununu kazandı.