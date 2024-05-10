Survivor All Star'da 1. eleme adayı ile dokunulmazlığı ve kaptanlığı kazanan takım perşembe akşamı netlik kazandı. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor'ın 9 Mayıs tarihli son bölümünde, dokunulmazlık mücadeleleri devam etti. Büyük finale kısa süre kala kural değişikliğine giden Survivor'da kaptanlık mücadelesi de ekranlara geldi. Kaptan olan isimler yeni takımları kurarken, haftanın ilk eleme adayı da Sercan seçildi. Peki, 9 Mayıs 2024 Survivor All Star son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.