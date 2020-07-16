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Suri Cruise sonunda babasına rest çekti

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#Tom Cruise#Katie Holmes#Suri Cruise
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2020 13:56

Bir dönem Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak anılan Tom Cruise ile Katie Holmes'un kızı Suri ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Backgrid USA, Splash News, Mega

1/8BABA İLE KIZIN ARASINDA UÇURUMLAR VAR

BABA İLE KIZIN ARASINDA UÇURUMLAR VAR

Holmes ve Cruise'un boşanmasından sonra annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Suri'yle babasının yeteri kadar ilgilenmediği ileri sürülüyordu.

2/8İLGİLENMİYOR İDDİASI

İLGİLENMİYOR İDDİASI

Son zamanlarda da baba kız arasındaki bu uçurumla ilgili yeni ve çarpıcı bir gelişme olduğu iddiası ortaya atıldı.

3/821 YAŞ ŞARTI

21 YAŞ ŞARTI

New Idea adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre Suri Cruise, artık babasının soyadını kullanmak istemiyor. Hatta yine sitenin iddiasına göre Tom Cruise da bunu kabul etti ama isteğin gerçekleşmesi için Suri'nin 21 yaşına gelmesini şart koştu. Suri Cruise, şu anda 14 yaşında.

4/8TOMUN UMURUNDA DEĞİL

TOM'UN UMURUNDA DEĞİL

Her ne kadar bu iddialar kesin olarak doğrulanmasa da New Idea, Tom Cruise'a yakın bir kaynağın bu konuda kesin konuştuğunu belirterek "Tom, kızının 'Cruise' soyadını taşıyıp taşımamasını umursamıyor" diye konuştu.

5/8ANNESİ HOLMES SOYADINI ÖNERDİ

ANNESİ HOLMES SOYADINI ÖNERDİ

Aynı kaynak Katie Holmes'un da kızına "Benim soyadımı kullanmak ister misin?" diye sorduğunu, Suri'nin de bunu kabul ettiğini ileri sürdü.

6/8SURINİN DEDESİ ARAŞTIRMALARA BAŞLADI

SURI'NİN DEDESİ ARAŞTIRMALARA BAŞLADI

Katie Holmes'un babası Martin Joseph Holmes'un da bu konuda neler yapabilecekleri konusunda araştırmalara başladığını belirtti.

7/8EVLİLİK ALTI YIL SÜRDÜ

EVLİLİK ALTI YIL SÜRDÜ

Tom Cruise ile Katie Holmes, 2006 yılında evlendiler. Çift, 2012'de boşandı. İddialara göre Cruise, o tarihten bu yana kızı Suri ile doğru dürüst ilgilenmiyor, onu arayıp sormuyor. Bir dönem aktörün sözcüsü "Tom, yoğun programından arta kalan tüm vakitlerini kızına ayırıyor. Ama bunu kameralar karşısında yapmıyor" diyerek bu iddialara yanıt vermişti.

8/8Suri Cruise sonunda babasına rest çekti
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#Tom Cruise#Katie Holmes#Suri Cruise