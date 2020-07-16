Suri Cruise sonunda babasına rest çekti

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Holmes ve Cruise'un boşanmasından sonra annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Suri'yle babasının yeteri kadar ilgilenmediği ileri sürülüyordu.
Son zamanlarda da baba kız arasındaki bu uçurumla ilgili yeni ve çarpıcı bir gelişme olduğu iddiası ortaya atıldı.
New Idea adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre Suri Cruise, artık babasının soyadını kullanmak istemiyor. Hatta yine sitenin iddiasına göre Tom Cruise da bunu kabul etti ama isteğin gerçekleşmesi için Suri'nin 21 yaşına gelmesini şart koştu. Suri Cruise, şu anda 14 yaşında.
Her ne kadar bu iddialar kesin olarak doğrulanmasa da New Idea, Tom Cruise'a yakın bir kaynağın bu konuda kesin konuştuğunu belirterek "Tom, kızının 'Cruise' soyadını taşıyıp taşımamasını umursamıyor" diye konuştu.
Aynı kaynak Katie Holmes'un da kızına "Benim soyadımı kullanmak ister misin?" diye sorduğunu, Suri'nin de bunu kabul ettiğini ileri sürdü.
Katie Holmes'un babası Martin Joseph Holmes'un da bu konuda neler yapabilecekleri konusunda araştırmalara başladığını belirtti.
Tom Cruise ile Katie Holmes, 2006 yılında evlendiler. Çift, 2012'de boşandı. İddialara göre Cruise, o tarihten bu yana kızı Suri ile doğru dürüst ilgilenmiyor, onu arayıp sormuyor. Bir dönem aktörün sözcüsü "Tom, yoğun programından arta kalan tüm vakitlerini kızına ayırıyor. Ama bunu kameralar karşısında yapmıyor" diyerek bu iddialara yanıt vermişti.