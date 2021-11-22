Sürahi Nine kimdir, gerçek adı ne? Çok Güzel Hareketler 2’ye konuk olan oyuncu Yasemin Yalçın'ın hayatı hakkında bilgiler
Sürahi Nine tiplemesi yıllar sonra Çok Güzel Hareketler 2 ile ekranlara geri döndü. Kanal D'nin eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2'nin bu pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde, yıllarca Yasemin Yalçın'ın hayat verdiği Sürahi Nine ilk kez sahneye çıkacak. 90'lı yıllara damga vuran "İnce İnce Yasemince" adlı dizide hafızalara kazınan Sürahi Nine tiplemesi izleyenlere keyifli anlara yaşatacak. Peki, Sürahi Nine karakterine can veren Yasemin Yalçın kimdir, kaç yaşında? İşte, Yasemin Yalçın'ın hayatı ve Sürahi Nine karakteri hakkında bilgiler.
Yasemin Yalçın'ın hayatı ve biyografisi Sürahi Nine tiplemesi ile ekranlara yıllar sonra dönmesinin ardından mera konusu oldu. 1995'te oyuncu Yasemin Yalçın'ın kendi yapımcılığında Kanal D'de yayınlanan "İnce İnce Yasemince"de Sürahi Nine tiplemesi ekranların sevilen karakteri oldu. Birçok Film ve tiyatro oyunları bulunan Yasemin Yalçın ayrıca Gülazer, Kakılmış, Şuayip, Alican ve Başbayan karakteriyle tanınandı. 1988 yılında Demet Akbağ ile beraber bir reklam filminde oynayarak televizyon ekranlarına adım atan Yalçın, bir dönem Kenter Tiyatrosu'nda çalıştı.
YASEMİN YALÇIN KİMDİR?
Yasemin Yalçın 1959 yılında Malatya'da dünyaya geldi. 1982'de İstanbul Belediyesi Konservatuvarından mezun olmuştur. 1988 yılında Demet Akbağ ile beraber bir reklam filminde oynadı. Kenter Tiyatrosu'nda çalıştı. Birçok film ve tiyatro oyununda bulunan oyuncu, 2009 yılında Suzan Kardeş tarafından çıkarılan Makyaj Odası Şarkıları albümünde seslendirdiği Taht Kurmuşsun Kalbime adlı şarkı ile albümde yer almıştır.
Kızı Eda'nın şeker hastalığına yakalanması sonrasında tiyatroya ara vermiştir. Daha sonra Oyunun Oyunu adlı tiyatro oyunuyla tiyatroya geri dönmüştür. 1991 yılında En İyi Komedyen ödülünü almıştır. Yasemince adlı kült TV klasiğinde yıllarca değişik karakterler canlandırmıştır. En bilinenleri Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip, Alican ve Başbayan'dır.