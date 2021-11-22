Sürahi Nine kimdir, gerçek adı ne? Çok Güzel Hareketler 2’ye konuk olan oyuncu Yasemin Yalçın'ın hayatı hakkında bilgiler

Yasemin Yalçın'ın hayatı ve biyografisi Sürahi Nine tiplemesi ile ekranlara yıllar sonra dönmesinin ardından mera konusu oldu. 1995'te oyuncu Yasemin Yalçın'ın kendi yapımcılığında Kanal D'de yayınlanan "İnce İnce Yasemince"de Sürahi Nine tiplemesi ekranların sevilen karakteri oldu. Birçok Film ve tiyatro oyunları bulunan Yasemin Yalçın ayrıca Gülazer, Kakılmış, Şuayip, Alican ve Başbayan karakteriyle tanınandı. 1988 yılında Demet Akbağ ile beraber bir reklam filminde oynayarak televizyon ekranlarına adım atan Yalçın, bir dönem Kenter Tiyatrosu'nda çalıştı.