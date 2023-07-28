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Süper Kupa finali 2023 ne zaman ve nerede oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali için geri sayım başladı!

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#Süper Kupa#Süper Kupa Finali#Süper Kupa 2023
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 10:14

Bu yıl 50.si oynanacak 2023 Süper Kupa finali için geri sayım başladı. 2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Süper Kupa finali 2023 ne zaman oynanacak? sorusu da milyonlarca sporsever tarafından araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa finali ile ilgili sürpriz bir açıklama yaptı. Bu yıl oynanacak müsabakanın normalde oynanan dönemden çok farklı bir tarihte yapılacağı ifade edildi. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak?

1/3Süper Kupa finali 2023 ne zaman ve nerede oynanacak Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali için geri sayım başladı

Gözler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak 2023 Süper Kupa finali tarihine çevrildi. Bu yıl 50. si oynanacak Süper Kupa finalinde lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ile ilgili TFF’den sürpriz bir açıklama geldi. Peki, Süper Kupa finali 2023 ne zaman oynanacak?

2/3TFF’DEN SÜPER KUPA FİNALİ AÇIKLAMASI

TFF’DEN SÜPER KUPA FİNALİ AÇIKLAMASI!

Süper Kupa finali bu yıl beklenilen tarihlerde oynanmayacak. Normal şartlarda Süper Kupa finali Süper Lig başlamadan hemen önce, ağustos ayının başında oynanıyordu. Bu yıl alınan kararla Süper Kupa finali tarihi değiştirildi.  TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu devre arasında oynanacaktır. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme Müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının Salı/Çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının Perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

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3/3SÜPER KUPA FİNALİ 2023 NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK

SÜPER KUPA FİNALİ 2023 NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Bu yıl 50. si oynanacak Süper Kupa finalinde lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı. Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu. Süper Kupa finali ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Kupa#Süper Kupa Finali#Süper Kupa 2023

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