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Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 12:32 | 

Sosyal medyada Murat Övüç'ün öldüğü iddia edildi... Murat Övüç öldü mü?

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hayatını kaybettiği iddia edildi. Bir sosyal medya hesabından yapılan ‘Murat Övüç intihar etti’ paylaşımı ardından ünlü fenomenin öldüğüne dair haberler çıktı. Peki, iddialar doğru mu? Murat Övüç intihar mı etti, öldü mü?

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Sosyal medyanın öldürdüğü isimlerden biri de bu kez yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Murat Övüç oldu. İntihar ettiği iddia edilen Murat Övüç haberleri sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yalanladı.

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Yaptığı paylaşımlarla hayatta olduğu mesajını veren Övüç ardından “Twitter’da benim için öldü demişler. Yaşıyorum” açıklamasında bulundu.

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Murat Övüç 1968 yılında Van’da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.

Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu’nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.
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