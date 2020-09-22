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Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 07:57 | 

2020 Sonbahar renkleri hangileri? 2020 Sonbahar modasında öne çıkan trendler ve renkler

2020 sonbahar modasında öne çıkan trendler ve renkler binlerce moda sever tarafından merak ediliyor. Tüvit takımların, ekoselerin, blazer ceketlerin modasının sürdüğü 2020 sonbahar trendinden bazı renkler de ön plana çıkıyor. Peki, 2020/2021 sonbahar renkleri hangileri? İşte 2020 Sonbahar modasında öne çıkan trendler ve renkler

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1
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Havaların soğumasıyla birlikte mağaza raflarında ve e-ticaret sitelerinde sonbahar trendleri yer almaya başladı. Hem kıyafet hem de dekorasyon modasına sonbahar renkleri ön plana çıkıyor. Son yıllarda olduğu gibi bu yıl sonbahar renk trendleri hem canlı renklerden hoşlananları hem de minimal tonları sevenlere hitap ediyor. Peki, sonbahar renkleri hangileri?

22020 SONBAHAR RENKLERİ
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2020 SONBAHAR RENKLERİ

Bu yıl, sonbahar kış sezonunda zengin çikolatalar, neon yeşiller ve siyah dahil olmak üzere özellikle öne çıkan birkaç ton var. Peki, diğer sonbahar renkleri neler?

Zümrüt Yeşili
Hardal sarısı
Haki Yeşili
Lacivert
Kırmızı
Ördek mavisi
Zeytin yeşili
Bordo
Kiremit rengi
Turuncu
Boz Rengi
Tarçın, Kiremit Tonları

3
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Bu sonbaharda kullanacağımız kahraman parçalar; rahat görünümler, örgü trikolar, elbiseler ve ipek parçalar olacak. Desenlerde ise kelebekler, ekoseler, kapitone, çiçekler ön plana çıkacak.

4
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Püsküllü detaylar bu sene hitler arasında. Hem zarif hem modern bir detay olan püsküller tek başına kombininizin yıldızı olabilir.

5
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Üstünüze bir, iki, hatta üç beden büyükmüş gibi görünen parçaların yine yükselişe geçtiği bir sonbahar-kış sezonu olacak. Son yıllarda olduğu gibi bu yıl da modasını sürdüren oversize ceketler, hırkalar, kazaklar hem salaş hem rahat hem de retro bir hava veriyor.

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