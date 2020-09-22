2020 Sonbahar renkleri hangileri? 2020 Sonbahar modasında öne çıkan trendler ve renkler
2020 sonbahar modasında öne çıkan trendler ve renkler binlerce moda sever tarafından merak ediliyor. Tüvit takımların, ekoselerin, blazer ceketlerin modasının sürdüğü 2020 sonbahar trendinden bazı renkler de ön plana çıkıyor. Peki, 2020/2021 sonbahar renkleri hangileri? İşte 2020 Sonbahar modasında öne çıkan trendler ve renkler
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1
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Havaların soğumasıyla birlikte mağaza raflarında ve e-ticaret sitelerinde sonbahar trendleri yer almaya başladı. Hem kıyafet hem de dekorasyon modasına sonbahar renkleri ön plana çıkıyor. Son yıllarda olduğu gibi bu yıl sonbahar renk trendleri hem canlı renklerden hoşlananları hem de minimal tonları sevenlere hitap ediyor. Peki, sonbahar renkleri hangileri?
2
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2020 SONBAHAR RENKLERİ
Bu yıl, sonbahar kış sezonunda zengin çikolatalar, neon yeşiller ve siyah dahil olmak üzere özellikle öne çıkan birkaç ton var. Peki, diğer sonbahar renkleri neler?
Zümrüt Yeşili Hardal sarısı Haki Yeşili Lacivert Kırmızı Ördek mavisi Zeytin yeşili Bordo Kiremit rengi Turuncu Boz Rengi Tarçın, Kiremit Tonları
3
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Bu sonbaharda kullanacağımız kahraman parçalar; rahat görünümler, örgü trikolar, elbiseler ve ipek parçalar olacak. Desenlerde ise kelebekler, ekoseler, kapitone, çiçekler ön plana çıkacak.
4
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Püsküllü detaylar bu sene hitler arasında. Hem zarif hem modern bir detay olan püsküller tek başına kombininizin yıldızı olabilir.
5
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Üstünüze bir, iki, hatta üç beden büyükmüş gibi görünen parçaların yine yükselişe geçtiği bir sonbahar-kış sezonu olacak. Son yıllarda olduğu gibi bu yıl da modasını sürdüren oversize ceketler, hırkalar, kazaklar hem salaş hem rahat hem de retro bir hava veriyor.