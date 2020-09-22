2020 Sonbahar renkleri hangileri? 2020 Sonbahar modasında öne çıkan trendler ve renkler

Üstünüze bir, iki, hatta üç beden büyükmüş gibi görünen parçaların yine yükselişe geçtiği bir sonbahar-kış sezonu olacak. Son yıllarda olduğu gibi bu yıl da modasını sürdüren oversize ceketler, hırkalar, kazaklar hem salaş hem rahat hem de retro bir hava veriyor.