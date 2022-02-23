Son Nefesime Kadar uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Happy Valley dizisi konusu

SON NEFESİME KADAR HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Son Nefesime Kadar dizisi İngiliz yapımı Happy Valley’den uyarlanmıştır. Happy Valley, İngiliz suç draması televizyon dizisidir. Dizide, Yorkshire kasabasında yaşayan polis çavuşu olan Catherine’nin başına gelenler anlatılmaktadır. Catherine yıllar önce kızını kaybetmiştir. Oğlu ve uyuşturucu tedavisi gören kardeşi ile ilgilenmektedir. Yıllardır hüküm süren uyuşturucu sorununu çözmeye çalışan Catherine, bu sırada kasabada bir kaybolma vakasının meydana gelmesi ile kendisini zorlu bir mücadelenin içine girer.