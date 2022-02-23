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Son Nefesime Kadar uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Happy Valley dizisi konusu

#Son Nefesime Kadar#Son Nefesime Kadar Dizisi#Happy Valley

Son Nefesime Kadar dizisi bu akşam başlıyor. Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Son Nefesime Kadar çarşamba akşamları ekrana gelecek. Dizinin oyucuları arasında Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Ertan Saban da yer alıyor. Peki, Son Nefesime Kadar uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? İşte Happy Valley dizisi konusu

1/2Son Nefesime Kadar uyarlama mı, hangi diziden uyarlama Happy Valley dizisi konusu

Son Nefesime Kadar dizisinin hangi diziden uyarlandığı araştırılıyor. Son Nefesime Kadar dizisi Happy Valley dizisinden uyarlanmıştır. İngiliz yapımı olan Happy Valley suç draması dizisidir. Dizide Catherine’nin başına gelenler anlatılıyor.

2/2SON NEFESİME KADAR HANGİ DİZİDEN UYARLAMA

SON NEFESİME KADAR HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Son Nefesime Kadar dizisi İngiliz yapımı Happy Valley’den uyarlanmıştır. Happy Valley, İngiliz suç draması televizyon dizisidir. Dizide, Yorkshire kasabasında yaşayan polis çavuşu olan Catherine’nin başına gelenler anlatılmaktadır. Catherine yıllar önce kızını kaybetmiştir. Oğlu ve uyuşturucu tedavisi gören kardeşi ile ilgilenmektedir. Yıllardır hüküm süren uyuşturucu sorununu çözmeye çalışan Catherine, bu sırada kasabada bir kaybolma vakasının meydana gelmesi ile kendisini zorlu bir mücadelenin içine girer.

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