Son Nefesime Kadar oyuncuları kimler, konusu nedir? Son Nefesime Kadar dizisi oyuncuları ve karakterleri

Son Nefesime Kadar oyuncuları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Son Nefesime Kadar dizisi oyuncuları arasında yer alan Nurgül Yeşilçay Mihri karakterine, Emre Kınay Ferzan karakterine, Ertan Saban Vedat karakterine hayat veriyor.
BBC’nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan “Son Nefesime Kadar”; kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.
Son Nefesime Kadar dizisi oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Ertan Saban, Rojda Demirer, Begüm Birgören, Emre Bey, İpek Filiz Yazıcı, Baran Bölükbaşı, Bülent Alkış, Ahmet Saraçoğlu gibi isimler yer alıyor.
Mihri – Nurgül Yeşilçay
Ferzan – Emre Kınay
Vedat – Ertan Saban
Emel – Begüm Birgören
Gökçe – Rojda Demirer
Emre – Baran Bölükbaşı
Hazan – İpek Filiz Yazıcı