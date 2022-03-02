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Son Nefesime Kadar oyuncuları kimler, konusu nedir? Son Nefesime Kadar dizisi oyuncuları ve karakterleri

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Son Nefesime Kadar dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Son Nefesime Kadar geçtiğimiz hafta ilk hafta ekrana merhaba dedi. Bu akşam dizinin ikinci bölümü yayınlanacak. Son Nefesime Kadar dizisi İngiliz yapımı Happy Valley’den uyarlama. Peki, Son Nefesime Kadar oyuncuları kimler, konusu nedir?

1/3Son Nefesime Kadar oyuncuları kimler, konusu nedir Son Nefesime Kadar dizisi oyuncuları ve karakterleri

Son Nefesime Kadar oyuncuları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Son Nefesime Kadar dizisi oyuncuları arasında yer alan Nurgül Yeşilçay Mihri karakterine, Emre Kınay Ferzan karakterine, Ertan Saban Vedat karakterine hayat veriyor.

2/3SON NEFESİME KADAR DİZİSİ KONUSU

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ KONUSU

BBC’nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan “Son Nefesime Kadar”; kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.

3/3SON NEFESİME KADAR DİZİSİ OYUNCULARI

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ OYUNCULARI

Son Nefesime Kadar dizisi oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Ertan Saban, Rojda Demirer, Begüm Birgören, Emre Bey, İpek Filiz Yazıcı, Baran Bölükbaşı, Bülent Alkış, Ahmet Saraçoğlu gibi isimler yer alıyor.

Mihri – Nurgül Yeşilçay

Ferzan – Emre Kınay

Vedat – Ertan Saban

Emel – Begüm Birgören

Gökçe – Rojda Demirer

Emre – Baran Bölükbaşı

Hazan – İpek Filiz Yazıcı

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