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Son Nefesime Kadar nerede çekiliyor? Son Nefesime Kadar dizisi hakkında bilgiler

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Son Nefesime Kadar dizisi çarşamba akşamları ekrana geliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan Son Nefesime Kadar’ın oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban gibi isimler yer alıyor. Peki, Son Nefesime Kadar nerede çekiliyor?

1/3Son Nefesime Kadar nerede çekiliyor Son Nefesime Kadar dizisi hakkında bilgiler

Son Nefesime Kadar dizisinin nerede çekildiği araştırılıyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen Son Nefesime Kadar dizisi İngiliz yapımı Happy Valley'den uyarlanmıştır. Nurgül Yeşilçay, Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir anne olan Mihri karakterine hayat veriyor.

2/3SON NEFESİME KADAR NEREDE ÇEKİLİYOR

SON NEFESİME KADAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Son Nefesime Kadar dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirildi. Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın paylaştığı Son Nefesime Kadar dizisi, İngiliz yapımı Happy Valley'den uyarlandı.

3/3SON NEFESİME KADAR DİZİSİ KONUSU

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ KONUSU

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder’in hapisten çıktığını duyana kadar.

Mihri, Ejder’in serbest kaldığını duyduğu an adeta çılgına döner. Artık tek düşüncesi onu yakalamak, adaleti tesis etmek ve kendi kızının başına gelen felaketin bir başka masumun daha başına gelmesine mani olmaktır. Mihri sezgilerine güvenir ve onun peşine düşer.

Mihri sezgilerinde haklıdır. Ejder gerçekten de hapisten çıkar çıkmaz korkunç bir suça bulaşır. Mihri onu engellemek, onu durdurmak için mesleğini, hatta canını ortaya koyar.

Ancak Ejder ile Mihri’yi birbirine bağlayan ve sonsuza kadar kopmayacak bir bağ daha vardır. Bu küçük Umut’tur. Mihri bir yandan dağılan ailesinin parçalarını toplamaya çalışırken, bir yandan da torununu kaybetmemek için büyük bir mücadeleye girer.

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