Son Nefesime Kadar neden final yapıyor, bitiyor mu? Son Nefesime Kadar son bölüm özeti

SON NEFESİME KADAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferzan, Mihri’ye Vedat’ın hiç de güvenilir bir adam olmadığını ve hakkında kötü hisleri olduğunu söyler. Lakin Mihri, Ferzan’ın hislerinin doğruluğundan şüphe duymaktadır. Ferzan’ı yaptığı hatalardan kaçmak ve tüm suçu Vedat’a yıkmaya çalışmakla itham eder.



Ferzan usta bir gazeteci olmasının verdiği tecrübeyle Vedat’ı takip etmeye başlar. Vedat’ın bir yemekte buluştuğu adamın Rus Mafyası’nın önemli bir üyesi olduğunu ortaya çıkarır. Durumu hemen Mihri’ye iletir ama ortada bir suç olmadığından Mihri bir şey yapamayacağını, daha somut delillere ihtiyacı olduğunu söyler.