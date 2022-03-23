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Son Nefesime Kadar neden final yapıyor, bitiyor mu? Son Nefesime Kadar son bölüm özeti

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Son Nefesime Kadar dizisi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyordu. Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay’ın oyuncuları arasında yer aldığı Son Nefesime Kadar bu akşam final bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Peki, Son Nefesime Kadar neden final yapıyor?

1/3Son Nefesime Kadar neden final yapıyor, bitiyor mu Son Nefesime Kadar son bölüm özeti

Son Nefesime Kadar dizisinin neden final yaptığı araştırılıyor. Son Nefesime Kadar’ın final bölümünde Ferzan, Mihri’ye Vedat’ın hiç de güvenilir bir adam olmadığını ve hakkında kötü hisleri olduğunu söylüyor. İşte detaylar

2/3SON NEFESİME KADAR NEDEN BİTİYOR

SON NEFESİME KADAR NEDEN BİTİYOR?

Son Nefesime Kadar bu akşam final bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin düşük reytingden dolayı final yapacağı iddiası gündemde yer alıyor.

3/3SON NEFESİME KADAR SON BÖLÜM ÖZETİ

SON NEFESİME KADAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferzan, Mihri’ye Vedat’ın hiç de güvenilir bir adam olmadığını ve hakkında kötü hisleri olduğunu söyler. Lakin Mihri, Ferzan’ın hislerinin doğruluğundan şüphe duymaktadır. Ferzan’ı yaptığı hatalardan kaçmak ve tüm suçu Vedat’a yıkmaya çalışmakla itham eder.

Ferzan usta bir gazeteci olmasının verdiği tecrübeyle Vedat’ı takip etmeye başlar. Vedat’ın bir yemekte buluştuğu adamın Rus Mafyası’nın önemli bir üyesi olduğunu ortaya çıkarır. Durumu hemen Mihri’ye iletir ama ortada bir suç olmadığından Mihri bir şey yapamayacağını, daha somut delillere ihtiyacı olduğunu söyler.

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