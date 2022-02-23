Son Nefesime Kadar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Son Nefesime Kadar dizisi oyuncu kadrosu

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ KONUSU

BBC’nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan “Son Nefesime Kadar”; kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.Mihri – Nurgül Yeşilçay



