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Son Nefesime Kadar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Son Nefesime Kadar dizisi oyuncu kadrosu

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Son Nefesime Kadar dizisi oyuncuları ve konusu ilk bölüme sayılı saatler kala merak ediliyor. Son Nefesime Kadar dizisi bu akşam Fox TV’de başlıyor. Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay yeni dizisinde farklı bir karaktere hayat veriyor. Ünlü isim Mihri karakterini canlandıracak. Peki, Son Nefesime Kadar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

1/5Son Nefesime Kadar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir Son Nefesime Kadar dizisi oyuncu kadrosu

Son Nefesime Kadar oyuncuları ve konusu araştırılıyor. BBC’nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan Son Nefesime Kadar dizisi oyuncuları arasında yer alan Nurgül Yeşilçay Mihri karakterine, Emre Kınay Ferzan karakterine, Ertan Saban Vedat karakterine hayat veriyor.

2/5SON NEFESİME KADAR DİZİSİ KONUSU

SON NEFESİME KADAR DİZİSİ KONUSU

BBC’nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan “Son Nefesime Kadar”; kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.Mihri – Nurgül Yeşilçay

3/5Son Nefesime Kadar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir Son Nefesime Kadar dizisi oyuncu kadrosu

Ferzan – Emre Kınay

4/5Son Nefesime Kadar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir Son Nefesime Kadar dizisi oyuncu kadrosu

Vedat – Ertan Saban

5/5Son Nefesime Kadar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir Son Nefesime Kadar dizisi oyuncu kadrosu

Emel – Begüm Birgören

Gökçe – Rojda Demirer

Emre – Baran Bölükbaşı

Hazan – İpek Filiz Yazıcı

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