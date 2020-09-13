Son dakika... Yönetmelik hazırlanıyor! Scooter kullananlar dikkat...

UKOMELER ÇALIŞACAK Yönetmelikle birlikte belediyelere daha fazla iş düştüğünü söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Biz bakanlık olarak bu konuda bir çerçeve çiziyoruz. Burada en çok merak edilen konuların başında bu araçların hangi yolu kullanacağı, nereye park edileceği ve bir sorun yaşandığında vatandaşı çözüm için kime gideceği geliyor. Biz de bunların üzerinde durduk. Süreç hala işliyor. Özellikle UKOME’ler scooterlar konusunda daha aktif rol oynayacak. Şirketler belediyelerden yetki belgesi alacak. Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç tanımlaması yapılacak. Bir kaza ya kural ihlali durumunda bunlara göre değerlendirmede bulunulacak” diye konuştu.