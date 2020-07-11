MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Türkiye'nin en yükseği açıldı! İşte merakla beklenen köprünün özellikleri
GeriEkonomi Son dakika... Türkiye'nin en yükseği açıldı! İşte merakla beklenen köprünün özellikleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 16:36,

Son dakika... Türkiye'nin en yükseği açıldı! İşte merakla beklenen köprünün özellikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle Türkiye'nin en uzun köprüsü olan Beğendik Köprüsü hizmete açıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik Beldesinde yapımına 2014 yılında başlanan, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Beğendik Köprüsü tamamlanarak ulaşıma açıldı.

2
Abone Olgoogle-news

Botan Çayı üzerinde, bölgedeki terör saldırılarına rağmen inşası tamamlanan, 450 metre uzunluğuna sahip köprü, 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliği taşıyor.

3
Abone Olgoogle-news

Pervari ilçesinin Beğendik Beldesinde inşa edilen, kutu kesitli art germeli dengeli konsol viyadüklü asma köprü, iki ayak arasındaki 210 metre orta açıklık ile Türkiye'nin en büyük konsol viyadüklü köprüsü.

4
Abone Olgoogle-news

450 metre uzunluk, 165 metre yüksekliğe sahip köprü, 10 metre platform genişlik, 2'şer metre yürüyüş yolu olmak üzere toplamda 14 metre genişlikte.

5Zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlayacak
Abone Olgoogle-news

Zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlayacak

Proje sayesinde Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresi 5 saatten 2 saate inecek, vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunulacak.

6
Abone Olgoogle-news

Bu sayede zaman ve akaryakıttan da tasarruf elde edilerek, ekonomiye katkı sağlanacak.

725 BİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLDİ
Abone Olgoogle-news

25 BİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLDİ

Beğendik Köprüsü ile Beğendik-Pervari arasının 8 kilometre kısalırken projenin tasarımından proje ve inşasına kadar tamamen Türk mühendis ve işçilerinin emeği ile yapıldı.

8
Abone Olgoogle-news

Köprünün yapımında da yüzde yüz yerli malzeme kullanırken yapım çalışmaları boyunca 255’i Beğendik Köprüsü’nde olmak üzere toplam bin 25 personel istihdam edildi. Yapımı dahi bölge insanımız için önemli bir iş kapısı oldu.

9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi