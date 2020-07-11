Son dakika... Türkiye'nin en yükseği açıldı! İşte merakla beklenen köprünün özellikleri

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik Beldesinde yapımına 2014 yılında başlanan, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Beğendik Köprüsü tamamlanarak ulaşıma açıldı.
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Botan Çayı üzerinde, bölgedeki terör saldırılarına rağmen inşası tamamlanan, 450 metre uzunluğuna sahip köprü, 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliği taşıyor.
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Pervari ilçesinin Beğendik Beldesinde inşa edilen, kutu kesitli art germeli dengeli konsol viyadüklü asma köprü, iki ayak arasındaki 210 metre orta açıklık ile Türkiye'nin en büyük konsol viyadüklü köprüsü.
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450 metre uzunluk, 165 metre yüksekliğe sahip köprü, 10 metre platform genişlik, 2'şer metre yürüyüş yolu olmak üzere toplamda 14 metre genişlikte.
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Zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlayacak
Proje sayesinde Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresi 5 saatten 2 saate inecek, vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunulacak.
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Bu sayede zaman ve akaryakıttan da tasarruf elde edilerek, ekonomiye katkı sağlanacak.
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25 BİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLDİ
Beğendik Köprüsü ile Beğendik-Pervari arasının 8 kilometre kısalırken projenin tasarımından proje ve inşasına kadar tamamen Türk mühendis ve işçilerinin emeği ile yapıldı.
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Köprünün yapımında da yüzde yüz yerli malzeme kullanırken yapım çalışmaları boyunca 255’i Beğendik Köprüsü’nde olmak üzere toplam bin 25 personel istihdam edildi. Yapımı dahi bölge insanımız için önemli bir iş kapısı oldu.