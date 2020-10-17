Son dakika... Stoklarda kalmadı! İşte en popüler sıfır otomobiller

Otomobil satışları son sürat devam ediyor. Koronavirüs pandemisinden dolayı fabrikaların üretimi durdurması ve sonrasında da artan talebe yetişememesinden dolayı arz ve talep tarafında dengesizlik oluştu.



Türkiye’de ise 2021 yılına siparişler verilmeye devam ediyor. En çok tercih edilen otomobiller arasında da yerli üretim olanlar bulunuyor.



İşte en popüler sıfır otomobiller