MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Stoklarda kalmadı! İşte en popüler sıfır otomobiller
GeriEkonomi Son dakika... Stoklarda kalmadı! İşte en popüler sıfır otomobiller
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17 Ekim 2020 - 08:58 | 

Son dakika... Stoklarda kalmadı! İşte en popüler sıfır otomobiller

Koronavirüs pandemisinde yasaklar nedeniyle üretim yapamayan fabrikalardan dolayı sıfır araç sıkıntısı devam ediyor. Bazı otomobillerin teslimi için aylar sonrasına süre veriliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Otomobil satışları son sürat devam ediyor. Koronavirüs pandemisinden dolayı fabrikaların üretimi durdurması ve sonrasında da artan talebe yetişememesinden dolayı arz ve talep tarafında dengesizlik oluştu.

Türkiye’de ise 2021 yılına siparişler verilmeye devam ediyor. En çok tercih edilen otomobiller arasında da yerli üretim olanlar bulunuyor.

İşte en popüler sıfır otomobiller

2
Abone Olgoogle-news

Fiat Egea 113 bin 900 lira

3
Abone Olgoogle-news

Ford Focus Sedan 189 bin 900 lira

4
Abone Olgoogle-news

Toyota Corolla 166 bin 800 lira

5
Abone Olgoogle-news

Honda Civic Sedan 220 bin 100 lira

6
Abone Olgoogle-news

Volkswagen Passat 329 bin 700 lira

7
Abone Olgoogle-news

Dacia Sandero 152 bin 900 lira

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi