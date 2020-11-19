Son dakika... Sosyal güvenlik borcu olanlar dikkat! İşte madde madde yapılandırma

. Borcunu taksitlendirerek ödemek isteyenlere ise taksit seçeneğine göre katsayı uygulanacak. Katsayılar taksit seçeneğine göre kanunda belirtilmiş durumda. Borcunu 6 eşit taksitte ödemeyi tercih edenlere 1.045, dokuz eşit taksitte ödemeyi tercih edenlere 1.083, 12 eşit taksitte ödemeyi tercih edenlere 1.105,18 taksitte ödemeyi tercih edenler 1.15 katsayılar uygulanacak. Şöyle bir örnekle anlatayım. Yapılandırma için başvurdunuz ve anapara Yİ-ÜFE hesaplaması ile birlikte borcunuz 3 bin lira. Bu borcunuzu da 12 taksitte ödemeyi tercih ettiniz. 3 bin lirayı, 1.105 katsayı (12 aya uygulanan katsayı oranı) ile çarpacaksınız; ödeyeceğiniz borç toplamınız 3 bin 315 lira olacak. Bunu da 12 taksitle ödeyeceğiniz için ödeyeceğiz tutar iki ayda bir 276.25 lira olacak.