Son dakika... Otomobili olanlar dikkat! İşte gizli özellikler
Otomotiv üreticileri bazı gizli özellikleri açmadan otomobilleri satışa sunuyor. Otomobil elektronikçileri de gizli özellikleri birer birer ortaya çıkarıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Otomobillerde teknoloji oldukça ilerledi. Kullanıcıların hemen her ihtiyacına karşılık verecek teknolojiler otomobil kullanmayı da kolaylaştırdı.
2
Abone Ol
Bazı markalarda gizli kalmış özellikler bulunuyor. Özellikleri açmak için ise birkaç işlem yapmanız gerekiyor.İşte o işlemler...
3
Abone Ol
Opel Corsa
Arabanın anahtarını kontağa takıp, silecek ve sinyal kolunu birlikte çekerseniz P1-P7 arasındaki özellikler eş zamanlı olarak programlanabilir.
4
Abone Ol
P1, aracın dış lambalarının açılmasını ya da kapanmasını sağlar.
5
Abone Ol
P2, yağmurlu havada sileceklerinizi çalıştırdığınızda aracınızı geri vitese almanız durumunda silecekleri de çalıştırır.
6
Abone Ol
P3, şerit değiştirmede kullanılır. Şerit değiştirme sinyalini vermek için yavaşça sinyal çubuğuna basıldığında sinyalin kendiliğinden ne zaman kapanması gerektiğini belirler.
7
Abone Ol
P4, hareket halinde olan aracın dört kapısının da aynı andan kilitlenip kilitlenmemesini sağlar.
8
Abone Ol
P5, aracınızda hız kontrol özelliği bulunuyorsa bu hız ayarını yapar.
9
Abone Ol
P6, aracın saatte 90 km hızla gittiğini belirlediğinde size sesli olarak uyarır.
10
Abone Ol
P7, sağ ve sol sinyal sesinin yüksekliğini ayarlar.
11
Abone Ol
Kontağı çalıştırmadan önce ayarlar tuşuna yaklaşık 3 saniye bastığınızda yol bilgisayarında LCD ekran ısısı, ECU donanım versiyonu akü voltajı, hız, motor soğutma suyunun sıcaklığı vs. bilgileri ekranda görünür.
12
Abone Ol
Kontağı kapattıktan sonra sinyal kolunu aşağıya doğru çektiğinizde sol taraftaki park lambası, yukarı çektiğinizde de aracın sağ tarafındaki park lambaları yanmaya başlar.
13
Abone Ol
Peugeot 307
Bu araçta 10 km hızın üzerine çıktığınızda aracın kapıları kendiliğinden kilitlenir.
14
Abone Ol
Eğer yol bilgisayarından araka cam sileceklerini ayarlarsanız yağmur yağarken aracınızı geri vitese aldığınızda arka silecekler otomatik olarak çalışmaya başlar.
15
Abone Ol
Volkswagen Golf
Bu araçlarda Coming Home özelliği otomatiktir.
16
Abone Ol
Yol bilgisayarına ek yakıt özelliğinin eklenmesi ile ilave edilmesi gereken gereken benzinin litresi gösterilir.
Araç geri vitese alındığında sağ taraftaki aynası aşağıya iner.
19
Abone Ol
Aracı kilitleyip gidildiğinde eğer yağmur yağarsa ve aracın camları açık kalmışsa otomatik olan kapanır.
20
Abone Ol
Ford Focus Ghia
Aracın uzaktan kumandasının kilitleme ve açma butonlarına 5 saniye bastığınızda sinyaller çalışmaya başlar. Bu işlemden sonra açma tuşuna bir kez bastığınızda sürücü kapısı açılır. İki defa bastığınızda ise bütün kapılar açılır.
21
Abone Ol
Araçtan ayrılırken anahtardaki kilitleme butonuna basarak kapıları kilitledikten sonra yaklaşık 5 saniye kadar kilitleme tuşuna bastığınızda aracın tüm açık camları otomatik olarak kapanır.
22
Abone Ol
Yukarıdaki durumun tam tersini yapmanız da mümkündür. Aracın kilidini açtıktan sonra açma tuşuna yaklaşık 5 saniye basmanız tüm camların açılmasını sağlar.