Son dakika magazin haberi: Serenay Sarıkaya hamile mi? O yorum kafaları karıştırdı!

Sosyal medya hesabından bayram paylaşımı yapan Serenay Sarıkaya, Seren Serengil'in yaptığı bir yorum sonrası magazin gündemine oturdu. Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğrafın altına yorum yapan Seren Serengil, "Bir hamile güzelliği gelmiş. Keşke olsa" ifadesini bıraktı.



Serengil, yaptığı ikinci yorumda ise "Bu gülüşü bilirim, benim de vardı böyle bir fotoğrafım hamileyken, yanılıyor olabilirim ama temennim bu senin için" sözlerini paylaştı.



İşte, o paylaşımlar;