MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriSon dakika magazin haberi: Serenay Sarıkaya hamile mi? O yorum kafaları karıştırdı!
GeriHayat Son dakika magazin haberi: Serenay Sarıkaya hamile mi? O yorum kafaları karıştırdı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Hayat
Haber Giriş: 01 Ağustos 2020 - 19:47,

Son dakika magazin haberi: Serenay Sarıkaya hamile mi? O yorum kafaları karıştırdı!

Serenay Sarıkaya hamile mi sorusu, ünlü oyuncunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir yorumun ardından kafalarda soru işareti oluşturdu. Bir süredir Komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladığı iddiaları ile gündemde yer alan Serenay Sarıkaya, paylaştığı son fotoğrafın altında Seren Serengil'in yaptığı 'Bir hamile güzelliği gelmiş' sözleri ile konuşulmaya başlandı. Peki, Serenay Sarıkaya hamile mi? İşte, Sarıkaya'nın profilindeki o yorumlar..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sosyal medya hesabından bayram paylaşımı yapan Serenay Sarıkaya, Seren Serengil'in yaptığı bir yorum sonrası magazin gündemine oturdu. Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğrafın altına yorum yapan Seren Serengil, "Bir hamile güzelliği gelmiş. Keşke olsa" ifadesini bıraktı.

Serengil, yaptığı ikinci yorumda ise "Bu gülüşü bilirim, benim de vardı böyle bir fotoğrafım hamileyken, yanılıyor olabilirim ama temennim bu senin için" sözlerini paylaştı.

İşte, o paylaşımlar;

2
Abone Olgoogle-news

Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi, 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı.

3
Abone Olgoogle-news

İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından başrolünde usta oyuncu Oktay Kaynarca’nın da yer aldığı Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.

4
Abone Olgoogle-news

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

5SERENAY SARIKAYANIN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Abone Olgoogle-news

SERENAY SARIKAYA'NIN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Sinema
YılBaşlıkRolüNotlar
2006ŞaşkınItırYardımcı karakter
2008PlajdaAslıYardımcı karakter
2010Ejderhanı Nasıl EğitirsinAstridSeslendirme
2011HoşçakalSarahBaşrol/kısa film
2013Behzat Ç. Ankara YanıyorMelisaYardımcı karakter
2016İkimizin YerineÇiçekBaşrol
Televizyon
YılBaşlıkRolüNotlar
2008Peri MasalıTalyaYardımcı karakter
2008Limon AğacıPeriBaşrol
2008-2010AdanalıSofia DikkayaYardımcı karakter
2010-2013Lale DevriYeşim TaşkıranBaşrol
2013-2015MedcezirMira BeyliceBaşrol
İnternet
YılBaşlıkRolüNotlar
2017-2018FiDuru DurulayBaşrol

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi