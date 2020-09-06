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Haber Giriş: 06 Eylül 2020 - 15:28 | 

Nihat Hatipoğlu'ndan haber var! Doktorundan açıklama

Koronavirüse yakalandığını duyuran ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'ndan yeni haber var. Nihat Hatipoğlu'nun doktoru açıklama yaptı.

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Son günlerde Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddiaları gündeme geldi.Korkutan iddiaların ardından Nihat Hatipoğlu’nun doktoru Ersin Günay, konuya ilişkin açıklama yaptı.

2SAĞLIĞINA KAVUŞTU
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SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu" açıklamasında bulunarak sevenlerine müjdeli haberi verdi. Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını ve hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti.

3OĞLUNDAN AÇIKLAMA
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OĞLUNDAN AÇIKLAMA

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu da bir açıklama yaparak babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.Elhamdulillah ki hocamın, BABAMIN sağlığı yerinde. Bu hastalık sürecinde hep ettiğim dua şuydu; “Ya Rabbi! Babamın anlattıkları hürmetine, Senin Yüce Zâtın, Celâlin, Şânın ve İsimlerin hürmetine, Kainâtın Serveri, Enbiyanın Sonuncusu, İnsanlığın En Şereflisi olan Hazreti Muhammed (S.A.V) hürmetine, Bedir Ashabı hürmetine, katında kim değerliyse Allah’ım onun hürmetine, babama ve tüm hastalara Hz. Eyyub (A.S)’a verdiğin gibi bir şifa ver. Şifa veren sensin. Ya Şafii! Öyle bir şifa ver ki hiç bir hastalık kalmasın.” Elhamdulillah ki duamız kabul oldu. Rabbim hocama öyle bir ömür ihsan etsin ki, daha nice seneler boyunca çıkıp anlatsın Rabbimi, Peygamberini ve İslam’ı. Tekrardan bu süreçte duacımız olan siz gönül dostlarına teşekkür ederiz. Rabbim sizleri hiç bir zaman darda koymasın. Selam ve dua ile. 🌹

4NELER YAŞANMIŞTI
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NELER YAŞANMIŞTI

Nihat Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde köşe yazısında koronavirüse yakalandığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından sevenleri sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamaları yakından takip etmeye başladılar. Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu son durum ile ilgili açıklama yaptı ve ‘Nihat hocamız elhamdulillah iyidir. Evinde tedavisi devam etmektedir.’ dedi. Öte yandan Nihat Hatipoğlu’da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

5NİHAT HATİPOĞLU’DAN AÇIKLAMA
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NİHAT HATİPOĞLU’DAN AÇIKLAMA

Nihat Hatipoğlu sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

‘Dostlarım. İnşallah bu sıkıntıyı aşacağım. Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz. Her kesimden,düşünceden,her meslek grubundan. Küçüğü büyüğü, açığı kapanılısı.7 den 77 ye. Sizi seviyorum. Yaptığınız güzel duaların milyoncasını Allah size saysın. Amin'

6SON SAĞLIK DURUMU
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SON SAĞLIK DURUMU

Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu son durum ile ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama:
'Sevgili dostlar kardeşler! Yoğun telefon ve mesajlar üzerine bu bilgilendirmeyi yapmak zorunda kaldım. Nihat hocamız elhamdulillah iyidir. Evinde tedavisi devam etmektedir. Sizlere teşekkür ediyor ve dualarınızı talep ediyor. Allah hepinizden razı olsun’

7NİHAT HATİPOĞLUNIN YAZISI
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NİHAT HATİPOĞLU'NIN YAZISI

Sevgili dostlar. Evde karantinada olduğum odadan yazıyorum.

Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle.Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur.Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın.

Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık.

Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı.

Özellikle 8. günden sonra sabahları berbat bir bulantı hissi başladı. Kusamıyorsunuz. Ama duramıyorsunuz da.

Bu durumda "Hastaneye götürün" dedim. Daha önce yaptığım testler negatif olduğu için çok da telaşlanmamıştım.

Hastahanede tomografiyi bile zor verdim. Zira bulantı devam etti. Sonra doktorum geldi ve "Koronasınız" dediler.

Akabinde 5 günlük Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü ilaçları kullandım. Bugün biraz düzeldim. En azından biraz yemek yedim. Rabbimden bana da bütün hastalara da şifa dilerim.

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