Son dakika... Hülleli vatandaşlık! Bu suça ortak olmayın...

Yurtdışında geliştirilen sahte reklamlarla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın devreye girmesi gerektiğini belirten Mars Investment'ın Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Bucak, "Yurtdışında '175 bin dolar ile yüzde 10 kira gelir garantisi' sloganıyla hileli kampanya yapıldığını görüyoruz. Bu tür asılsız reklamlar, ülkemizin ve sektörümüzün tanıtımına zarar veriyor" dedi. Bu tür reklam şirketleri ile iletişim kuran ve bu tür hizmetlerden yararlanmak isteyen yatırımcıların suça ortak olduklarının altını çizen Bucak, "Bana göre, yasadışı finansal sistemlerle geliştirilen bu kampanyayı kuran, tanıtan şirketler ve bundan yararlanmaya çalışan yatırımcılar kısa sürede ciddi hukuki sorunlarla karşılaşacaklardır" diye konuştu.